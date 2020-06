Sigourney Weaver revela que ha rechazado una nueva película de 'Alien': "Ripley merece un descanso"

Desde que Disney comprase 20th Century Fox existe incertidumbre acerca del futuro de la franquicia 'Alien'. Recordemos que última entrega, 'Alien: Covenant', dejó malas críticas y una taquilla decepcionante, y si bien Ridley Scott sigue interesado en el origen del xenomorfo, parece que la saga podría tomar otro rumbo.

Durante años se habló de una secuela especial sobre la teniente Ripley que iba a escribir y dirigir Neill Blomkamp. El cineasta, que colaboró con Sigourney Weaver en 'Chappie', presentó a Fox un proyecto de 'Alien 5' que contaba con la aprobación de la actriz y que se llegó a poner en marcha de forma oficial, sin embargo, Scott paralizó el proyecto para poder seguir con sus precuelas. Ahora vuelven a intentarlo con Weaver pero la estrella ha perdido interés en la franquicia.

Sigourney Weaver y Ridley Scott en el rodaje de la original Alien

Walter Hill no ha convencido a Weaver con una "nueva versión" de 'Alien 5'

Durante una reciente entrevista, la intérprete declara que en el último año y medio ha tenido en sus manos un tratamiento de 50 páginas para realizar otra película con su personaje de Ripley. Weaver habla de "una versión diferente", por lo que no se refiere al frustrado proyecto de Blomkamp, y revela que el texto se lo envió Walter Hill, productor de la saga 'Alien' (además de director de títulos de culto como 'The Warriors').

Por supuesto, Sigourney Weaver no puede aclarar detalles de ese borrador, para nuestra desgracia, pero sea lo que sea no le causó un gran entusiasmo. Y aunque no descarta volver, da la sensación de que Fox y Disney tendrán que encontrar algo realmente distinto si quieren convencerla. Al hablar de Ripley, Weaver afirma que "merece un descanso".

La última vez que la vimos fue en 'Alien: Resurrección' (1997), donde la actriz estuvo a las órdenes de Jean-Pierre Jeunet. A la espera de saber si habrá 'Alien 5', una continuación de 'Covenant' o un reboot, Weaver regresará a los cines con otra secuela, 'Avatar 2', de James Cameron, otro cineasta que también estuvo implicado en las pesadillas del xenomorfo.