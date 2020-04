'Star Wars': Daisy Ridley culpa a las redes sociales del odio recibido por 'El ascenso de Skywalker'

Daisy Ridley echa de menos el amor de los seguidores de 'Star Wars'. La última película, 'El ascenso de Skywalker', se vendió no solo como la culminación de la nueva trilogía sino como el gran desenlace de los nueve episodios de la saga; finalmente, se convirtió en la entrega peor valorada de la franquicia. Y claro, la actriz está disgustada.

La estrella inglesa, que encarna a Rey en la nueva trilogía, ya debe estar acostumbrada a la polémica después de 'Los últimos jedi', que causó una fuerte división de opiniones, sin embargo, declara que sus sensaciones fueron diferentes con 'El ascenso de Skywalker'; no encontró el apoyo de los fans que había recibido por los otros episodios. Culpa a las redes sociales pero, indirectamente, señala también a los medios de comunicación.

"[La corriente de opinión] ha cambiado película a película, sinceramente, como el 98% es increíble, este último film fue realmente complicado. Enero no fue tan agradable. Fue extraño, sentí que [faltaba] todo este amor que nos habían mostrado la primera vez, pensaba: '¿Dónde ha ido ese amor?'.

Esta semana vi el documental, el making of ['El legado de Skywalker', incluido en la edición doméstica del film]. Y está lleno de amor, y creo que eso es lo delicado cuando eres parte de algo que está tan lleno de amor y luego a la gente [no le gusta]. Ya sabes, todo el mundo tiene derecho a que no le guste algo, pero se siente como si algo hubiese cambiado ligeramente.