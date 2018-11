El tamaño sí importa: Tom Cruise será sustituido como Jack Reacher por alguien más grande

Tom Cruise es demasiado bajo y será sustituido como Jack Reacher. Así lo ha anunciado Lee Child, autor de las novelas sobre el héroe de acción, llevado al cine en dos ocasiones, en 2012 y en 2016, con Cruise al frente del reparto. Los fans de la obra original nunca vieron al actor en ese papel porque el personaje se caracteriza por su alta estatura, por un físico imponente (y además es rubio).

En una entrevista para BBC, Child reconoce que los lectores tenían razón, que el intérprete es un tipo majísimo pero no debería seguir siendo Jack Reacher. La solución que han tomado es no hacer más películas y apostar por un reboot para televisión con un protagonista más grande. Las palabras del escritor:

Lee Child y Tom Cruise

"Disfruté realmente trabajando con Cruise. Es un tío muy, muy simpático. Nos divertimos mucho. Pero al final, los lectores tienen razón. El tamaño de Reacher es muy, muy importante, y es un gran componente de su identidad. La idea es que cuando Reacher entra en una habitación, estás un poco nervioso durante el primer minuto. Cruise, con todo su talento, no tiene esa fisicalidad. Así que lo he decidido hacer es: no habrá más películas con Tom Cruise. En lugar de eso, vamos a llevarlo a Netflix o algo así. Ficción televisiva en streaming, con un actor completamente nuevo. Y quiero que todos esos lectores que estaban enfadados sobre Cruise me ayuden a elegir al actor adecuado para la serie de TV. Vamos a hacer un reboot y vamos a intentar encontrar al tío perfecto."

Es genial que Lee Child pida ayuda a sus fans con el casting, pero no deja de ser un gesto para la galería, totalmente absurdo; los actores que salgan elegidos pueden ser grandes y fallar como actores, o puede que no les interese lo más mínimo ser el nuevo Jack Reacher. En televisión. Menos aún después de Tom Cruise, que no encajaba físicamente en el papel pero hizo un excelente trabajo. Y no fue su culpa que la secuela (realizada por Edward Zwick) funcionara peor que la primera (dirigida por Christopher McQuarrie).

Dwayne Johnson quiso dar vida a Reacher y obviamente tiene el físico adecuado (sólo fallaría el color del pelo, un detalle que imagino que los fans perdonarían...) pero dudo que la estrella vaya a querer participar en esta adaptación, en lugar de hacer más películas. Es cierto que protagoniza 'Ballers' si bien eso es una serie cómica que no parece que le suponga un gran esfuerzo ni le reste tiempo para sus decenas de proyectos cinematográficos. En cualquier caso, ya veremos. ¿A quien ficharías para ser Jack Reacher?