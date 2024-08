¿Te suena la madre de 'Longlegs'? La conocimos hace 40 años en una joya de la ciencia-ficción con un papel igualmente perturbador

No hay nada que no dé mal rollo en 'Longlegs'. Es una película con un ambiente tan enfermo que parece directamente entrado en metástasis, con unos personajes siempre gobernados por una invisible sombra de muerte y probedumbre sobre ellos interpretados por unos actores en estado de gracia. Por supuesto, Nicolas Cage se lleva la palma en uno de los papeles más originales de su carrera (y ya es decir), pero es imposible no salir pensando en el desasosiego que causa la madre de la protagonista. O sea, Alicia Witt.

Witt a little help of my friends

Lo curioso es que ya desde su debut ofrece este lado suyo tan inquietante: en 1984, a los 9 años, Witt fue uno de los personajes más recordados en el 'Dune' de David Lynch. Concretamente, interpretaba a Alia Atreides con unos ojos completamente azules imposibles de olvidar. Curiosamente, Lynch la descubrió viendo la televisión, porque apareció con solo cinco años en 'That's Incredible!' recitando un fragmento de 'Romeo y Julieta'.

A lo largo de los años, Witt ha aparecido en obras tan fundamentales como 'Twin Peaks', 'Los Soprano', 'Cecil B. Demente', 'La dimensión desconocida', 'Friday Night Lights' o 'Orange is the new black', pero ella es perfectamente consciente de que ahora mismo su carrera empieza y acaba con sus dos papeles más potentes: 'Dune' y 'Longlegs'. Para tanto es, que ha hecho un TikTok rememorando una de sus escenas más conocidas de la epopeya de Lynch. Y sí, sigue dando la misma inquietud.

Witt es un talento interpretativo, pero también musical (toca el piano en público desde los siete años)... Y a sus 48 años aún le queda mucho por hacer, sobre todo después de que 'Longlegs' la haya vuelto a poner en el mapa. Nada mal, desde luego, para esta hija de dos profesores cuya madre también tuvo su ración de fama: entre 1989 y 1996 tuvo el Premio Guinness al pelo más largo del mundo. Esto no viene a cuento de nada en relación al resto de la noticia, pero no me digáis que no es un dato increíble.

