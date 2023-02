'The Mandalorian': Pedro Pascal "no puede ver una mierda" con la armadura de Din, aunque sí lo suficiente para admirar el lado positivo del diseño

Puede que sea parco en palabras —ya no digamos en expresiones faciales—, pero pocas dudas caben de que Din Djarin, también conocido como Mando, se ha convertido por méritos propios en la incorporación reciente al universo 'Star Wars' más carismática; y "sólo" ha necesitado una serie propia —y alguna aparición estelar en una ajena—para conseguirlo.

Además de su conducta y su entrañable relación cuasi paternofilial con Grogu, si hay algo que ha ayudado a convertir a Din en un icono dentro de la cultura pop actual, es la espectacular armadura que le protege. Una pieza de vestuario realmente hermosa que, por desgracia para el bueno de Pedro Pascal, no es tan útil como espectacular.

This is the way... o eso creo

Según ha contado en el último número de la revista Empire, que celebra el regreso de 'The Mandalorian' en su tercera temporada, el atuendo mandaloriano es poco menos que una trampa mortal para todos aquellos que confían más en la vista que en cualquiera de los otros sentidos para sobrevivir.

"Es como ponerte un guante que va de la cabeza a los pies con pesas encima. Es irónico que no puedas ver ninguna expresión facial porque te introduce en el mundo por completo y hace que el personaje se sienta real de forma instantánea, ¡pero no puedes ver una mierda!".

Como con todo en esta vida, el tema de la armadura es una cuestión de grises, y no de blancos o negros. Pascal no duda en criticar lo farragoso de intentar maniobrar con ella puesta, pero también elogia los esfuerzos del equipo de vestuario por mejorarla y lo efectivo de su diseño a la hora de complementar al héroe y sus facetas.

"Han continuando refinándolo y haciéndolo más cómodo, pero es como volverse ciego. Tu respiración empaña por completo la rendija estrecha por la que ves. No hay visión periférica. Si hay un agujero, me voy a caer dentro. Cuando te lo pones, de inmediato te sientes poderoso, protegido, peligroso y como un protector".

Ya no falta nada para volver a ver al nuevo "daddy" de internet —lo que ha hecho 'The Last of Us' con la figura de Pascal no es ni medio normal— sólo tenemos que esperar hasta el próximo 1 de marzo; fecha en la que se estrenará la tercera temporada de 'The Mandalorian' en Disney+.