Timothée Chalamet, multado en Londres por dejar mal aparcada una bici mientras buscaba dar titulares de manera desesperada

Estamos en plena temporada de premios camino al Óscar, y eso solo puede significar una cosa para los actores: es el momento de hacer el mamarracho, protagonizar memes, aparecer todo el rato en Internet. Que los académicos no se puedan olvidar ni por un solo instante de tu existencia, que de vez en cuando piensen “Si busca tanto el premio es porque debe merecérselo”. Es infantil, es loco, es absurdo, pero todos los febreros y marzos tenemos a las más grandes estrellas de Hollywood buscando su momento de oro. Y, por supuesto, ¿cómo no iba a entrar en esta vorágine Timothée Chalamet?

El chalado Chalamet

Después de participar en su propio concurso de dobles (y perder), Chalamet, que ya puede rozar su premio por ‘A complete unknown’, está haciendo todo lo posible para que no quede una persona en el mundo que no sepa lo carismático y jovial que es. Por supuesto, esta espontaneidad realmente tiene un gigantesco equipo de prensa detrás que le indica cómo ser espontáneo, en qué lugar y qué decir o hacer exactamente para ser un "novio de Internet".

La última de sus travesuras controladas ha tenido lugar, según informa Variety, en la premiere de su biopic de Bob Dylan en Londres, al que acudió en una bicicleta eléctrica de alquiler (Lime, por entendernos) para evadir el tráfico. Todo el mundo le aplaudió, una masa de fans se agolpó para verle… El plan habría salido a la perfección de no ser porque aparcó la bici mal, y las autoridades le multaron con 65 libras, o lo que es lo mismo, 77,24 euros, según confesó al programa 'Quotidien'.

Por supuesto, si lo “confesó” no fue por quedar bien ni mal, sino por llevarse aún más mérito y estatus de estrella impredecible, pero que no es peligrosa ni supone un mal ejemplo devastador para los pequeños. De momento, tiene todas las de llevarse el Óscar el 3 de marzo, pero hasta ese momento aún nos queda mucha campaña promocional, y Chalamet parece no haber quemado aún todos sus cartuchos. Preparaos, porque el final de esta gira va a ser espectacular.

Foto | Tim P. Whitby/Getty Images

