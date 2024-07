"Tom Cruise escribe historias para Tom Cruise". Manny Jacinto se pronuncia sobre cómo quedó su papel en 'Top Gun: Maverick', reducido a un adorno al fondo

Manny Jacinto está ahora en boca de todos por su trabajo en 'The Acolyte', pese a no ser su primer proyecto ni mucho menos. El actor había aparecido ya en varias series y películas, pero seguro que no le recordaréis por 'Top Gun Maverick', ya que todas sus líneas de guion no aparecieron en el montaje final.

"Se notaba por dónde estaba yendo la película"

Antes de causar sensación en 'The Acolyte', ya habíamos visto a Manny Jacinto en series como 'The Good Place', 'Nine perfect strangers' o en 'Nuevo sabor cereza'. Aunque pudiera parecer que 'Star Wars' es la primera superproducción del actor, lo cierto es que antes estuvo en 'Top Gun Maverick'.

Manny Jacinto de fondo en una de las escenas de 'Top Gun Maverick'

Si no os habéis acordado de cómo fue su papel en la secuela de 'Top Gun', no es de extrañar: el actor ha confirmado en una entrevista reciente que todas su líneas de guion fueron recortadas del montaje final de la película (lo que tampoco sorprende, porque el metraje total rodado supera las 800 horas de duración):

"Es halagador que hubiera un poco de indignación (sobre este tema), pero tampoco fue algo que me chocara. Se notaba por dónde estaba yendo la película (en el set), podía ver que la cámara se centraba más en (los otros) tíos y no tanto en nuestras escenas".

Jacinto asegura que rodar la película fue "una experiencia genial" a pesar de que su papel se redujera a salir de fondo en algunas escenas, y aclara que fue una de esas cosas que le animan contar sus propias historias:

"Es algo que te incita en cierto modo porque, al fin y al cabo, Tom Cruise escribe historias para Tom Cruise. Así que depende de nosotros (los asiático americanos, la gente de color) hacer eso. No podemos esperar a que otra persona las haga, tenemos que hacerlas nosotros mismos".

