Van Damme cuenta por qué fue expulsado de 'Depredador' y cómo fue su pelea cuerpo a cuerpo con Putin

¿Sabías que Jean-Claude Van Damme y Vladimir Putin se enfrentaron en una pelea cuerpo a cuerpo (pactada, claro) en la que el actor comprobó la eficacia del cuerpo de seguridad del presidente ruso? ¿O que su salida del rodaje de 'Depredador' no fue tan extravagante como se dice? ¿O que 'Contacto sangriento' era una película horrenda antes de que el actor se encargara de un remontaje? Son rumores que han circulado por Internet durante años y que ahora aclara el propio actor en una entrevista con The Hollywood Reporter.

El más jugoso de ellos habla de su tan pelea con Vladimir Putin, durante mucho tiempo germen comprensible de memes y hoaxes. Era un espectáculo privado organizado por el presidente, al que Van Damme llegó vestido "de forma casual" (si habla de la camisa que lleva en la foto, yo me casaría con ella puesta) y con una bolsa donde llevaba algunos objetos para el aseo, entre ellos una barra de cacao para los labios. Durante la pelea, el actor fue hacia su bolsa para coger el cacao y "20 tíos de seguridad me rodearon" porque pensaron que el actor iba a coger una pistola, quizás para atentar contra Putin.

Otro de los grandes enigmas de la carrera de Van Damme (por la abundancia de versiones que se cuentan, desde que era demasiado bajo a que Van Damme quería que el monstruo hiciera kickboxing) es el por qué de su salida del rodaje de 'Depredador', en el que entró dando vida al monstruo cuando este tenía un aspecto muy distinto del definitivo. Se ha hablado de conflictos con el productor Joel Silver y Van Damme lo corrobora: hacía demasiado calor en el traje y tenía incluso problemas para respirar. Además, el traje reducía tanto su movilidad que los stunts eran peligrosos: "*Cuando Joel [Silver] me pidió que saltara, vi que saldría mal. Dije 'Es imposible, Joel. Vamos a tener un problema'. Y me sustituyó*".

Las primeras películas de la estrella son las que más rumorología han desatado por ser Van Damme aún semidesconocido. En la entrevista confirma que la película que le dio la fama internacional, 'Contacto sangriento' tenía un primer montaje horrible, y Sheldon Lettich, el guionista, habló con él cuando ya estaba rodando 'Kickboxer': "Volví de Tailandia, vi el montaje y lloré". Con el beneplácito de Menahem Golan y la ayuda de Lettick y del montador Carl Kress le dio nueva forma a la película, hasta tal punto que se ganó un estreno en una sala de Nueva York en vez de ser destinada al mercado del vídeo.

No son los únicos secretos que confirma o desmiente Van Damme: también comenta las declaraciones de John Woo acerca de que había una cámara solo para rodar sus músculos en 'Blanco humano', o cómo interrumpió un costoso plano en 'Street Fighter, algo que no puede negar porque no se acuerda (y no me extraña). En cualquier caso, una buena cantidad de anécdotas de una estrella aún en forma.