"Es una vergüenza muy particular". el hijo de Meg Ryan, no puede soportar la escena del orgasmo en 'Cuando Harry encontró a Sally'

Si entras al Katz's Deli en Nueva York (después de hacer su inmensa cola, ¡ese sandwich de pastrami no está tan rico!), fíjate en el techo, porque encima de una de las sillas leerás el letrero "Donde Harry conoció a Sally... ¡Esperamos que tomes lo mismo que ella!". No hace falta que os diga más para saber de qué escena de 'Cuando Harry encontró a Sally' estamos hablando, ¿verdad? El falso orgasmo de Meg Ryan es una de las más famosas de la historia del cine, y lo mejor es que nació de la pura casualidad.

Qué vergüenza, mamá

Fue Billy Crystal el que dijo, al leer el guion, que llegado a un punto la película empezaba a centrarse en Harry y necesitaban un tema sobre el que hablara Sally. Nora Ephron, la guionista (una de las mentes más claras y divertidas del siglo pasado) dijo "Bueno, fingir un orgasmo es una buena idea", y Meg Ryan contestó que para qué hablar de fingir si podía tener uno. Es más, dio la idea del restaurante. Crystal culminó proponiendo la ya mítica frase "Tomaré lo mismo que ella".

La película fue un éxito, Ryan rompió un tema tabú en el cine (que después recogerían series como 'Friends' o 'Seinfeld') y todos tan contentos. Bueno, todos menos una persona: Jack Quaid, el hijo que tuvo con Dennis Quaid en 1992. Según le contó al mito Carol Burnett en la revista Interview, su hijo se muere de vergüenza cada vez que pasa por Nueva York.

Mi hijo me llamó esta mañana, está quedándose en Nueva York, en un hotel en la calle de enfrente de Katz's Deli. Mi hija estaba ahí y todos estaban en manos libres, y me decían, "Mamá, esta es una vergüenza muy particular. ¿Sabes que puedes ir a ese deli y hay una flecha señalando la mesa donde rodaste esa escena?". Me pregunto si es la real.

Jack Quaid, por cierto, ha terminado saltando a la fama igual que sus padres gracias a 'The Boys', mientras que su madre prepara ya su regreso a las comedias románticas con 'What happens later', que a priori se estrena el 3 de noviembre en Estados Unidos. Esperemos que no vuelva a avergonzar a su hijo sin querer.

En Espinof | Las 24 mejores películas románticas de todos los tiempos