"Vete antes de volverte loco". Robert Downey Jr. explica por qué rechazó hacer una de las mejores películas de ciencia ficción del siglo XXI

La carrera de Robert Downey Jr. resucitó tras el éxito de 'Iron Man', iniciando una etapa en la que no hizo muchas películas alejadas del Universo Cinematográfico de Marvel. Lo que quizá muchos no recordéis es que una de ellas estuvo a punto de ser 'Gravity', el extraordinario largometraje de ciencia ficción dirigido por Alfonso Cuarón. Sin embargo, a última hora rechazó hacerla y acabó siendo sustituido por George Clooney.

Downey Jr. se vinculó al proyecto en marzo de 2010, permaneciendo asociado al mismo hasta que en noviembre de ese mismo año se bajó del barco para protagonizar 'How to Talk to Girls', una comedia que iba a dirigir Shawn Levy ('Deadpool y Lobezno') que a la hora de la verdad nunca llegó a hacerse.

La versión de Alfonso Cuarón

El motivo de ese cambio de idea no tuvo nada de repentino, ya que el proyecto fue evolucionando de tal forma que Downey Jr. cada vez se sentía menos a gusto. Así lo recordaba Cuarón cuando 'Gravity' llegaba finalmente a los cines en 2013:

Quedó muy claro que, a medida que empezábamos a tener clara la tecnología, o a estrecharla, eso iba a ser un gran obstáculo para su actuación. Creo que Robert es fantástico si le das la libertad de respirar completamente e improvisar y cambiar cosas. Pero probamos una de estas tecnologías y no era compatible. Y, después de eso, tuvimos una semana en la que hicimos como si no pasara nada y luego hablamos y dijimos: 'Esto no va a funcionar. Es una pena'.

Cuarón reconoce que Downey Jr. estuvo asociado al proyecto cuando todavía estaba en pañales, hasta el punto de que Cuarón aclaraba que todo no estuvo listo para "poder hacer ofertas" hasta después de que el actor hubiese pasado página. Fue entonces cuando Cuarón apostó por Sandra Bullock y Clooney.

La explicación de Downey Jr.

De hecho, Downey Jr. recordaba tiempo después que "entré muy pronto en el proyecto, todavía Angelina Jolie ni siquiera estaba vinculada al mismo". En el caso de ella, conflictos de agenda con 'En tierra de sangre y miel' y una secuela de 'Salt' que nunca se hizo fueron la causa de salida de 'Gravity'.

Por su parte, el protagonista de 'Kiss Kiss Bang Bang' confesó en una entrevista concedida al programa de Howard Stern el verdadero motivo por el que decidió que 'Gravity' no era para él:

Fui a hacer una prueba con un nuevo tipo de cámara multiesférica que estaban usando para hacer todo el CGI. Y yo soy uno de esos tipos que se sienten incómodos con facilidad, y quizá estaba en mi ciclo o algo así, pero fui por la mañana a hacerlo, y lo hicimos durante unos veinte minutos, y me dije: «Esto es una locura. ¿Cuánto tiempo más? Y me dijeron: 'Serán entre dos y cuatro horas más', y yo dije: '¡No, no lo son!. Tienes que poner límites, vete ante de volverte loco.

Lo cierto es que el rodaje de 'Gravity' fue extraordinariamente complicado, hasta el punto de que Bullock confesó durante la campaña promocional de la película que "fue frustrante, doloroso y aislante. Quería matar al productor David Heyman y a Alfonso regularmente. Así que todo el odio, la ira y la rabia que sientes se vuelcan en tu trabajo y esperas que se traduzcan en la pantalla..."

El resultado fue una película excepcional que arrasó en taquilla con una recaudación mundial de 723 millones de dólares. Además, se llevó para casa siete premios Óscar, incluyendo el de mejor director para Cuarón, pero se le escapó el de mejor película, pues fue a manos de '12 años de esclavitud'.

