"Voy a follarte para que te des cuenta de que no eres gay". Elliot Page cuenta que fue víctima de una agresión por un actor de primera línea

Me gustaría iniciar este texto manifestando mi estupefacción ante lo que os voy a contar sobre Elliot Page pero, desgraciadamente, es poco menos que un secreto a voces. De hecho, no es secreto alguno: la industria del cine encierra un lado tremendamente tóxico y con unas dinámicas de poder realmente preocupantes que llevan una larga temporada arraigadas, especialmente —que no únicamente—, en Hollywood.

El pan de cada día

Una nueva muestra de ello es el incidente homófobo que Elliot Page ha recogido en su libro de memorias 'Pageboy'. En el capítulo titulado 'Gilipollas famoso en una fiesta', el actor recuerda cómo en 2014, cuando se identificaba como lesbiana antes de su proceso de transición de género, otro intérprete de primera línea le agredió verbalmente durante un cumpleaños en Los Angeles.

"Tú no eres gay. Eso no existe. Sólo te asustan los hombres. Voy a follarte para que te des cuenta de que no eres gay". Esas fueron las palabras exactas que el individuo profirió para, pocos días después, tras encontrarse de nuevo con Page en el gimnasio, intentase recoger cable con un socorrido "No tengo problemas con los gays, lo juro". Desde luego, un par de frases más reconocibles de lo que nos gustaría a muchos.

El protagonista de la serie de Netflix 'Umbrella Academy' continuó explicando la triste anécdota haciendo alusión a la realidad que viven las personas de los colectivos queer y trans.

"He vivido varias versiones de eso de mi vida. Muchas personas queer y trans lidian con ello constantemente. Estos momentos de los que a menudo no hablamos o se supone que debemos pasar por alto, cuando en realidad son horribles. Incluí esa historia en el libro porque se trata de reflejar la realidad, las cosas con las que lidiamos y lo que nos envían constantemente, especialmente en entornos predominantemente cisgénero y heterosexuales. Cómo navegamos por un mundo en el que tenemos momentos más extremos y obvios como ese, u otros más sutiles en clave de broma".

Por otro lado, Elliot Page ha subrayado que ha omitido el nombre del agresor deliberadamente, dejando claro que "se enterará y sabrá que se trata de él", no sin antes hacer hincapié en que en el marco de la Meca del cine, quienes se permiten tener este tipo de conductas, habitan en las altas esferas.

"[En Hollywood] son personas muy poderosas. Ellos son los que eligen qué historias se cuentan y crean contenido para que la gente lo vea en todo el mundo".

