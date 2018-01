"Yo tenía 12 años, él 36": Eliza Dushku afirma que sufrió abusos sexuales durante el rodaje de 'Mentiras arriesgadas'

Desde que los primeros dedos índices apuntasen en Hollywood al productor Harvey Weinstein hace unos meses, la industria audiovisual norteamericana se está tambaleando frente a un incesante número de escándalos de índole sexual que están saliendo a la luz gracias a los hombres y mujeres que han decidido alzar su voz y condenar los abusos que han padecido y que parecen ser un mal endémico en la considerada como meca del cine.

No obstante, de entre todos los testimonios vertidos hasta la fecha, el que os traemos a continuación puede que sea el más terrible y sobrecogedor que hayamos leído. La autora de la terrible confesión que podéis leer íntegramente a continuación es la actriz Eliza Dushku, conocida por sus papeles en series como 'Buffy Cazavampiros' o 'Dollhouse', quien afirma haber sido abusada sexualmente por el coordinador de especialistas Joel Kramer durante el rodaje de 'Mentiras arriesgadas', —'True Lies'— cuando tan sólo tenía doce años.

"Cuando tenía 12 años, mientras rodaba 'Mentiras arriesgadas', fui abusada sexualmente por Joel Kramer, uno de los coordinadores de especialistas más importantes de Hollywood.

Desde entonces, he estado enfrentándome al cómo y cuando revelar esto, si llegaba a hacerlo. Cuando sucedió, compartí lo ocurrido con mis pares, dos amigos adultos y uno de mis hermanos mayores. Ninguno de ellos pareció estar preparado para confrontar este tabú, ni yo tampoco.

Estoy agradecida por las mujeres y hombres que me han precedido durante los últimos meses. La creciente lista de víctimas de acoso y abuso sexual que han revelado públicamente sus verdades me ha dado finalmente la habilidad de hablar. Ha sido indescriptiblemente agotador reprimir esto dentro de mi durante todos estos años.

Recuerdo claramente, 25 años atrás, cómo Joel Kramer me hacía sentir especial, cómo se ganó metódicamente la confianza de mis padres, durante meses, mientras abusaba de mi; exactamente cómo me atrajo hacia su habitación de hotel de Miami con la promesa a mis padres de que me llevaría a nadar en la piscina del hotel de los especialistas y a comer sushi por primera vez. Recuerdo vívidamente cómo, metódicamente, corrió las cortinas y apagó las luces; cómo subió el aire acondicionado a lo que parecían niveles heladores, dónde me puso exactamente en una de las dos camas de la habitación, qué película puso en la televisión —'Los caraconos'—; cómo desapareció en el baño y salió desnudo, llevando nada más que una pequeña toalla mal enganchada a su cintura. Recuerdo lo que yo llevaba puesto —mis shorts vaqueros blancos favoritos, afortunadamente, lo suficientemente abrochados como para poder mantenérmelos puestos—. Recuerdo cómo me tumbó en la cama, me envolvió con su cuerpo gigante y retorcido, y se frotó contra mi. Dijo estas palabras: 'No te vas a dormir ahora, cariño, deja de fingir que estás dormida', mientras se frotaba más fuerte y más rápido contra mu cuerpo catatónico. Cuando 'terminó', sugirió: 'Creo que deberíamos tener cuidado...' [sobre contárselo a nadie]. Yo tenía 12 años, él 36.

Recuerdo como, después, el taxista me miró por el espejo retrovisor cuando Joel Kramer me puso en su regazo, me agarró firmemente y se excitó de nuevo; y cómo mis ojos nunca dejaron de mirar a los del conductor durante aquel largo viaje sobre un puente de Miami, de vuelta hacia mi hotel y mis padres. Recuerdo cómo Joel Kramer se enfrió conmigo en las semanas siguientes, cómo todo parecía diferente en el set.

Y recuerdo cómo poco después, cuando mi dura amiga adulta —a la que había confiado mi terrible secreto a cambio de que me dejase conducir su coche por Hollywood Hills— vino al set de visita y le enfrentó, más tarde ese mismo día, curiosamente, me lesioné durante una escena de riesgo que no salió bien en el jet Harrier. Pasé la tarde en el hospital con las costillas rotas. Para ser clara, durante los meses ensayando y rodando 'Mentiras arriesgadas', Joel Kramer fue el responsable de mi seguridad en una película que, por aquél entonces, revolucionó el cine de acción. Diariamente, equipaba cables y arneses en mi cuerpo de 12 años. Mi vida estaba literalmente en sus manos: me colgó en el aire, desde una grúa, encima de un edificio de más de 25 pisos. El que debía ser mi protector, era mi abusador.

¿Por qué hablo ahora? Yo tenía 12, él tenía 36. Es incomprensible. Por qué ningún adulto del set vio extrañas sus maniobras predadoras. La especial atención que me daba. Cómo me apodó 'Jailbait' y me llamaba así delante de los demás flirteando de un modo enfermizo —recuerdo preguntarle a uno de mis hermanos mayores lo que significaba—. Por supuesto, he terminado comprendiendo las terribles dinámicas de poder que se dan entre los 'subordinados' y las personas que tienen el poder, cómo de complicado puede ser hablar para alguien. Pero era una niña. Durante los años, he estado luchando mientras me imaginaba cómo mi vida podría haber sido diferente si alguien, cualquiera de los adultos que presenciaron sus ademanes enfermizos, hubiese hablado antes de que me atrajese a aquella habitación de hotel.

Hace años, escuché que Joen Kramer fue 'descubierto' y forzado a abandonar el negocio. Supe recientemente que, de hecho, sigue trabajando en lo más alto de la industria. Y hace una semanas, encontré en internet una foto de Joel Kramer abrazando a una niña. Esa imagen me ha estado persiguiendo sin parar desde entonces. No puedo ocultar más lo que ocurrió.

Hollywood ha sido muy bueno conmigo de muchas formas. No obstante, Hollywood también ha fallado al protegerme como actriz infantil. Me gusta pensar en mi misma como una tía dura de Boston, no muy diferente a Faith, Missy o Echo. A lo largo de los años, fans valientes han compartido conmigo cómo algunos de mis personajes les han dado la convicción de enfrentarse a sus abusadores. Ahora es cuando vosotros me dais la fuerza y la convicción. Espero que hablar de esto ayude a otras víctimas y proteja contra abusos futuros.

Con cada persona que habla, con cada notificación que llega a la pantalla de mi iPhone revelando historias/verdades similares, mi determinación se hace más fuerte. Compartir estas palabras y nombrar públicamente a mi abusador por su nombre, supone el inicio de una nueva tranquilidad."