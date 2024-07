La aventura espacial que está arrasando en Prime Video. Una película alejada de la ciencia ficción que es número 1 de Amazon en más de 50 países

Hay varias películas que han cosechado un gran éxito durante los últimos días. En cines ha sido 'Gru 4. Mi villano favorito' la que ha demostrado la buena salud de la saga destronando a 'Del revés 2', mientras que en Netflix ha sido 'Superdetective en Hollywood 4' la que no está teniendo rival en la plataforma. En el caso de Prime Video ha sido una aventura espacial la que ha logrado llegar al número 1 de Amazon en 53 países desde su lanzamiento el pasado 4 de julio.

La película de la que estoy hablando es 'Infiltrada en la NASA', una comedia protagonizada por Emma Roberts que cuenta la historia de Rex, una chica muy aficionada a salir de fiesta que sueña con convertirse en astronauta. Una aplicación falsificada a la lleva a que sea aceptada por el programa espacial de la NASA, donde demostrará tener una inteligencia, corazón y coraje que faltan al resto de candidatos.

Vapuleada por la crítica

Creo que es bastante obvio que esta película escrita y dirigida por Liz W. Garcia ('Caso abierto') está muy alejada del género de ciencia ficción, lo cual no quita que realmente haya escenas en el espacio. A eso hay que sumarle que ha tenido un recepción crítica tremendamente negativa, lo cual vuelve a dejar clara una vez más la desconexión entre la prensa especializada y el público a la que de que los espectadores decidan qué ver.

No obstante, la duda ahora está en saber cuánto se mantendrá en lo más alto, pues también merece la pena destacar que no está gustando demasiado a los espectadores y eso invita a pensar que irá bajando puestos a marchas forzadas. Con todo, Prime Video no estrena tantas películas originales, así que eso juega muy a su favor.

