Esta cinta francesa sobre amor y pasión en la cocina se perfila como una de las más vistas en Prime Video México

Como con muchos otros oficios y pasiones, el cine ha retratado la relación de los seres humanos con la comida de formas sumamente diferentes, como lo vimos en los vínculos atemporales que se formaron en 'Julie y Julia' o en una verdadera sátira como en el duelo de egos que presenciamos en 'El menú', sin embargo, hay cintas en las que todo va mucho más cargado en el lado emocional como lo es con esta cinta que se coloca en el sexto puesto de las más vistas en México y que amenaza por subir más lugares en popularidad.

'A fuego lento' ('The taste of things') es la adaptación al cine de la novela de 1920 'La Vie et la passion de Dodin-Bouffant, gourmet'. En la cinta, el director Tran Anh Hung nos sumerge en una historia de amor, pasión y creación, donde cada plato es una obra de arte y cada ingrediente, una emoción.

La trama se centra en la relación entre Eugénie (Juliette Binoche), una cocinera de excepcional talento, y Dodin (Benoît Magimel), un reconocido gourmet. A lo largo de 20 años, han construido una conexión única a través de la cocina, creando platos exquisitos que deleitan a los paladares más exigentes. Sin embargo, Eugénie, ávida de libertad, ha mantenido una distancia emocional con Dodin, a pesar de la profunda admiración que siente por él.

Si bien la gastronomía es el hilo conductor de la película, 'A fuego lento' va más allá de una simple representación de recetas. Es una exploración de los sentidos, de la belleza de la creación y de la complejidad de las relaciones humanas. La cámara de Tran Anh Hung captura cada detalle con delicadeza, desde la preparación meticulosa de los ingredientes hasta la expresión de las emociones de los personajes.

Juliette Binoche y Benoît Magimel ofrecen interpretaciones magistrales, dando vida a personajes complejos y llenos de matices. Binoche transmite la pasión y la determinación de Eugénie, mientras que Magimel encarna la sensibilidad y la exigencia de Dodin. La química entre ambos actores es palpable, creando una tensión que se intensifica a medida que avanza la historia.

Una excepcional cinta con una falta de profundidad

'A fuego lento' es una obra cinematográfica que conmueve, inspira y deleita. Es una celebración del arte culinario, pero también una reflexión sobre el amor, la pasión y la búsqueda de la identidad que nos transporta a otra época gracias a un diseño de producción verdaderamente excepcional en el que cada puntada de vestuario y tintineo de una cuchara están hechos a la perfección.

Si bien la película plantea algunas dudas que habrían sido muy interesantes de explorar (¿Amas a alguien o a lo que le hace especial?), pasa por ellas muy por encima, casi como si tuviera miedo de introducir matices en una relación de amor con la cocina como base en la que nos alejamos de los estresantes fogones de 'The bear' para centrarnos en unas preparaciones tan meticulosas como disfrutonas.

Aunque no entendemos el por qué ésta cinta se convirtió en la selección de Francia para los Premios Óscar de este año por encima de 'Anatomía de una caída', bien es cierto que la cinta nos atrapa con "la belleza, la sensualidad y la conexión humana, ofreciendo una experiencia visual profundamente gratificante" como escriben en la web de Ripple Effects.

'A fuego lento' está disponible en Prime Video México

