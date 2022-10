Qué ver en Amazon Prime Video: la secuela más infravalorada de 'Halloween' no tiene ni a Michael Myers ni a Jamie Lee Curtis (pero sí una gran canción)

Lo divertido de las franquicias de terror con respecto a franquicias más blockbuster y con mayores presupuestos detrás es que suelen tener un desarrollo errático y hasta incomprensible. Entre derechos que se van pasando, diferentes equipos creativos que se van sucediendo y libre elección de elementos de "canon" que se van a seguir, terminan desafiando la lógica de manera que tiraría por la borda un fandom más obsesionado por el rigor y la coherencia.

Algo que podría ser para tirarse por el balcón para algunos a mí me resulta fascinante. Por eso me llama tanto las diferentes etapas por las que ha pasado la saga Halloween, con múltiples reboots, secuelas que establecen su propio canon y remakes libres de ataduras. Lo más interesante es que la "secuela" mejor resuelta de todas no tiene ninguno de los personajes originales y ni siquiera quiere jugar a lo mismo. Se trata de 'Halloween III: El día de la bruja'.

No olvides tu máscara

A pesar de que 'Halloween II: ¡Sanguinario!' si era una continuación directa de lo sucedido en 'La noche de Halloween' original, a John Carpenter y Debra Hill les atraía la posibilidad de convertir la franquicia en una antología con películas de terror con temática de Halloween. Le encargaron a su colaborador habitual Tommy Lee Wallace -que había editado y realizado el diseño de producción de la primera película- que escribiese y dirigiese esta secuela libre y autoconclusiva que se puede ver en Amazon Prime Video (y en Filmin).

Aquí ni la Laurie Strode de Jamie Lee Curtis ni el villano Michael Myers aparecen en el metraje más allá de material de archivo para mostrar que estamos en un universo donde también existe una peli llamada 'La noche de Halloween'. En su lugar, vemos al doctor Dan Challis (Tom Atkins) tratando de desentrañar las oscuras prácticas de una tienda de juguetes, que de algún modo ha creado unas máscaras que convierten a los niños en seres diabólicos.

'El día de la bruja' no sólo es que se distancie en historia, es que además no es ni un slasher, jugando con elementos de conspiración y ciencia ficción con Halloween de hilo conductor. Y, aun así, es una fabulosa historia de terror que crea otra pesadilla suburbiana muy potente y bastante realista a pesar de sus componentes estrafalarios o de brujería.

'Halloween III: El día de la bruja': historias de miedo para las fiestas

Era difícil que una jugada así fuera a tener una adecuada recepción, ya que tomar esta decisión en la tercera película invita claramente a la incomprensión. No por ello deja de funcionar estupendamente como horror ochentero, con aires de relato de miedo para contar en la oscuridad y terror folk pagano, dirigido con eficiencia por Wallace y bien escudado por Carpenter que hace una de sus mejores bandas sonoras.

Y hablando de la música, el falso jingle promocional de Silver Shamrock Halloween es otra de las fabulosas ideas que espolvorean la película, dando un carisma diferenciable y asentando ideas sobre el poder de la televisión y la cultura pop sobre nosotros. Sin duda, más Halloween que algunas de las secuelas que llegaron después, como mismamente 'Halloween: El final', y realizada con bastante buen gusto para convertirse en una joya a recuperar.

