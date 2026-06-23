El agujero de guion de 'Toy Story 5' que se remonta a 'Toy Story 2' y en el que no he parado de pensar desde que la vi

Todos recordamos la escena. Al McWhiggin, más conocido por todo el mundo como el coleccionista de juguetes de 'Toy Story 2', secuestraba a Woody para dejarle preparado en su lote perfecto de 'El Rodeo de Woody' junto a Jessie, Perdigón y el Capataz. De hecho, su plan iba mucho más allá, queriendo enviarles a Japón para ganar un dineral. Pero claro, para eso tenía que ocuparse de algunas pequeñas molestias, como contratar a alguien para que lo arregle, borrando del zapato del juguete la palabra "Andy". Bueno, pues esta escena ha causado un agujero de guion gigantesco en 'Toy Story 5', aunque elijamos mirar hacia otro lado.

Ojo: Si no quieres coleccionar desgracias, no sigas leyendo si no has visto 'Toy Story 5', porque habrá spoilers

Coleccionando gazapos

La trama de 'Toy Story 5' se desata en el mismo momento en el que Jessie se mira su etiqueta de manera nostálgica y ve allí el nombre de su primera dueña, Emily, a quien cantaba 'Cuando me quería' en la segunda entrega de la saga. Esta etiqueta lleva a que acabe en la casa donde vivió originalmente y descubra, ya de paso, la verdad sobre su pasado. Todo muy bonito y bien hilado, pero hay un problema de facto: ¿Qué pasa con el coleccionista?

Si el afán del personaje en la película de 1999 era tener el lote perfecto, y lo primero que sabemos de él es que lleva a examinar a Woody para quitarle todas las imperfecciones causadas por el tiempo, ¿no habría sido lo más normal que hiciera lo mismo con Jessie? Y en ese caso, ¿no debería haber cortado su etiqueta con la dirección de otra persona lo primero de todo, para preservar su "perfección"? Sí, puede parecer una tontería, pero cuanto más lo pienses, más sentido va a tener: de nada le vale un lote que no sea perfecto, y según él ya están en perfecto estado de venta, lo que significa que se ha "ocupado" de todos ellos.

Por cierto, aunque desapareció tras 'Toy Story 2', lo cierto es que no habría que eliminar del todo la idea de que McWhiggin apareciera en el futuro de la saga, porque en el especial 'Toy Story: ¡Terror!' ya estaba planificada su aparición estelar (que se quedó en el storyboard, tristemente). Pero este agujero de guion para tiquismiquis no parece que vaya a arreglarse en el futuro, sobre todo porque no lo necesitan después de que la película sea un merecido éxito brutal en taquilla. Cuando vas hasta el infinito y más allá no tienes tiempo para minucias.

En Espinof | 'Toy Story 5' mantiene el misterio sobre el mayor misterio de Pixar: qué fue de Sid, el niño malvado de la primera película

En Espinof | Las mejores películas de 2026