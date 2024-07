Aquella vez en que los Trolls quisieron imitar a las Bratz con una serie de magical girls... que fue cancelada sin piedad

Incluso con la quilométrica lista de películas de 'Barbie', sigue siendo sorprendente asomarse al multiverso de películas y series basadas en muñecos. Una de las más inesperadas en su momento fue la adaptación de los muñecos Troll como serie de chicas mágicas, en la tristemente cancelada 'Trollz'.

¡Qué melenas!

El muñeco Troll es un juguete inventado por el danés Thomas Dam que fue muy popular durante varias décadas desde su lanzamiento en 1959. Como toda franquicia, en un momento dado decidieron seguir explotando la marca en cine y TV en 1993, y ahí ya se abrió la veda.

El muñeco troll era el regalo perfecto para tus hijos... en los 60

Una de las adaptaciones más inesperadas de los famosos muñecos fue 'Trollz', la serie de TV que quería distanciarse del tono de las versiones anteriores para crear una una serie adolescente protagonizada chicas mágicas, al estilo 'Sabrina, la serie animada' o 'Winx Club', por citar dos de los títulos más cercanos en el tiempo.

La serie pretendía llegar al público femenino acercando la imagen de los muñecos Troll a la del tipo de muñecas que en ese momento estaban causando furor, y por eso sus protagonistas eran una mezcla entre rasgos propios del muñeco original (con esos pelazos característicos), pero estilizadas para parecerse más a las Bratz.

Así pues, 'Trollz' nos contaba el día a día de un grupo de amigas adolescentes, compuesto por Ruby, Amethyst, Onyx, Sapphire y Topaz. No en vano se llamaban como piedras preciosas, ya que cada una tenía su joya incrustada en el ombligo y les servía para hacer magia.

Sin embargo, sus aventuras estaban más relacionadas con sus problemas de adolescente y la mayor para de las veces utilizaban sus poderes para resolver cuestiones muy mundanas (de hecho, hasta su móvil tenía un huequito para poner las bolas mágicas que llevaban de pulsera, y así poder mandar hechizos como quien envía SMS).

"Vaya nenas, qué melenas, con la magia son muy buenas"

Producida por la compañía estadounidense DIC Entertainment (el mismo estudio que produjo 'Inspector Gadget' o la de 'Osos amorosos'), la serie se estrenó en 2005 y concluyó con una temporada de 27 episodios. En España, la pudimos ver en canales como La 1 y Nickelodeon, y el opening lo versioneó 3+2 (sí, el grupo musical que surgió a raíz de Eurojunior).

Aunque inicalmente el estudio anunció que continuaría con una temporada 2, lo cierto es que nunca sucedió y la serie fue cancelada, tras un último episodio en el que no se daba conclusión a la historia.

La cara que se te queda al llegar al último episodio

Quizá tuvo algo que ver el lío legal que surgió a raíz de esa temporada: en 2007, DIC demandó a DAM Things (la empresa que tiene los derechos originales del muñeco), por uso negligente de la marca 'Trollz' en la venta del merchandising, y DAM contrademandó a DIC por "su fallida campaña para modernizar el muñeco Troll" y por haber destruido su imagen comercial. Sea como fuere, nunca supimos más de estas cinco amigas.

Las otras adaptaciones de trolls

Una muñeca troll en 'Toy Story' y los paródicos trolls de la saga de DreamWorks

Aparte de esta serie, hemos tenido varias incursiones del muñeco Troll en el audiovisual: desde el primer cortometraje especial titulado 'The Magic Trolls and the Troll Warriors' en 1991, seguido de otro en 1992, 'Super Trolls'. También hubo varios especiales musicales directos a vídeo ('The Trollies Radio Show' y 'Treehouse Trolls') y la serie de animación 'Stone Protectors', que convertía a los personajes en estrellas del rock.

Todo esto sin contar la presencia del muñeco como personaje secundario en la saga 'Toy Story', sus apariciones recurrentes en 'Robot Chicken' o, por supuesto, la colorida saga musical de 'Trolls' en las películas animadas de DreamWorks, que ya van por la tercera y nos descartéis una cuarta.

