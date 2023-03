Batman se enfrenta a Cthulhu en la nueva película de DC y Amazon rescata de la purga de HBO la serie animada de J.J. Abrams y Bruce Timm

Las películas animadas de Batman creadas por DC suelen tener una calidad cambiante, pero en general logran llevar a la vida las mayores fantasías de los fans del personaje de DC, desde ver 'El regreso del caballero oscuro' de Frank Miller a 'La broma asesina'. Si la mejor película animada de Batman fue 'Batman: la máscara del fantasma' de Bruce Timm, ahora el creador seguirá con la serie 'Cape Crusader' junto a J.J. Abrams gracias a Amazon, mientras que DC logra el milagro metiendo al personaje en el mundo de H.P. Lovecraft.

Batman en las montañas de la locura

La mente racional de Batman se pone a prueba cuando una fuerza más antigua que el tiempo amenaza al mundo en 'Batman: The Doom That Came To Gotham', la vigésima tercera película animada del personaje que adapta la novela gráfica homónima serializada de DC Elseworlds de 2000, escrita por Mike Mignola con Richard Pace e ilustrada por Troy Nixey y Dennis Janke junto a Dave Stewart. Ha aparecido tanto en Blu-ray como en Warner Bros. Discovery Home Entertainment.

La nueva película animada de DC enfrenta a Batman contra creaciones sobrenaturales de Lovecraft en un crossover imposible sobre un Bruce Wayne explorador en los años 20, que sin querer desata un antiguo y poderoso mal al estilo de 'En las montañas de la locura', incluso con los pingüinos albinos de la novela. Además se enfrenta a versiones nuevas de aliados y enemigos ya conocidos, como Green Arrow, Ra’s al Ghul al estilo Abdul Alhazred , Mr. Freeze, Killer Croc, Dos Caras, en una reinvención próxima a 'Re-Sonator' y James Gordon.

Una nueva oportunidad para Cape Crusader

Una fantasía para fans del Lovecraft más vintage, aunque es una pena que hayan decidido dejar la calificación en PG-13, y que el estilo de todas las películas actuales animadas sea tan homogéneo que se pierda el estilo del cómic. Aún así, probablemente lo mejor que veremos salido de DC este año. Por otro lado, la última serie animada de Batman casi se canceló antes de que tuviera la oportunidad de comenzar, pero Amazon Prime Video la ha salvado. 'Batman: Caped Crusader'.

'Batman: Caped Crusader' se anunció originalmente en mayo de 2021 y como contenido de HBO Max pero fue una de las víctimas de la racha de decisiones de reducción de costos que acabó con Batgirl, entre otras, así que el proyecto se llevó a subasta por sus derechos, según informó The Hollywood Reporter, con plataformas como Netflix, Hulu y Apple luchando por ellos. Finalmente, la serie aterriza en Amazon Prime Video, donde Reeves, Abrams y Timm tendrán la oportunidad de realizar al menos dos temporadas.