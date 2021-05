'Batman' tendrá una nueva serie de animación de Bruce Timm en HBO Max avalada por J.J. Abrams y Matt Reeves

HBO Max y Cartoon Network han anunciado que 'Batman: Caped Crusader', una nueva serie animada que reinventa la mitología de Batman, ha recibido luz verde para una primera temporada que cuenta con la producción ejecutiva de J.J. Abrams, Matt Reeves y Bruce Timm, este último el responsable de desarrollar 'Batman: la serie animada'.La primera imagen de 'Caped Crusader' es ciertamente una reminiscencia de aquella, que muestra a un Batman inquietante que se cierne sobre Gotham City.

¿Vuelta al mejor de todos los Batman?

Tom Ascheim, presidente de Warner Bros. Global Kids, Young Adults and Classics, ha declarado :

“Batman: Caped Crusader entretendrá tanto a los fans de neuvo cuño como a los más acérrimos, con un equipo creativo tan impresionante en su lugar, sabemos que tenemos otro futuro clásico de Batman en ciernes".

Abrams, Reeves y Timm también dijeron sobre la nueva serie:

“Estamos más que emocionados de trabajar juntos para traer de vuelta a este personaje, para contar nuevas historias fascinantes en Gotham City. La serie será emocionante, cinematográfica y evocadora de las raíces noir de Batman, mientras profundiza en la psicología de estos personajes icónicos. No podemos esperar a compartir este nuevo mundo".

'Batman: Caped Crusader' también será producido por Warner Bros. Animation, Bad Robot Productions y 6th & Idaho, quienes recientemente produjeron la serie de Netflix protagonizada por Hilary Swank 'Away', y 'Tales from the Loop' de Amazon Prime Video. Parece que HBO Max y Cartoon Network confían bastante en la nueva serie y devolver a Timm a Gotham es un movimiento de interés, mientras que Abrams, y especialmente Reeves, quien acaba de de rodar 'The Batman' muestra que Warner Bros. no escatima en nombres. Aún no tiene una fecha de estreno anunciada.