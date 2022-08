Continúa la escabechina en HBO Max: Warner no estrenará 'Batman: Caped Crusader' y otras cinco series y películas de animación

Continúa la escabechina en HBO Max. Después de que la plataforma de Warner Media anunciase su fusión con Discovery+ para el próximo 2023 e iniciase su plan de ahorro con decisiones tan sorprendentes como eliminar 'Batgirl' —ya rodada— de su parrilla de estrenos, en esta ocasión le ha tocado pasar por la criba a la nutrida selección de producciones animadas que ya no verán la luz en el servicio de streaming.

Escabechina animada

Entre la ristra de títulos cuya producción sigue en marcha y se planea vender a otras plataformas se encuentra 'Batman: Cape Crusader'; la hija espiritual de la mítica 'Batman: La serie animada' de los años 90 producida por J.J. Abrams, Matt Reeves y el mítico Bruce Timm, responsable de la brillante 'Batman: La máscara del fantasma' entre muchas otras joyas animadas de DC.

El show, cuya primera temporada recibió recibió luz verde en mayo de 2021, no ha sido el único damnificado. Junto a él, Warner ha decidido deshacerse de 'Merry Little Batman' —una comedia de acción centrada en un Damian Wayne de seis años—, las películas de los Looney Tunes 'The Day the Earth Blew Up' y 'Bye Bye Bunny: A Looney Tunes Musical', el especial navideño 'Did I Do That to the Holidays: A Steve Urkel Story' y la película de 'El asombroso mundo de Gumball'.

Esta maniobra llega después de que la compañía haya modificado su ventana de distribución en streaming y de que haya comenzado a eliminar sin previo aviso películas originales de Warner Bros y series en HBO Max. Una práctica que, se espera, continúe en activo durante una temporada mientras regulan los costes residuales que suponen mantener estas producciones en su catálogo.