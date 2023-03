Una película de Scooby-Doo es el primer proyecto cancelado por Warner Bros en filtrarse en internet: un precedente que da esperanzas a 'Batgirl'

La película animada que hace un crossover entre el Scooby-Doo original y el de DC se ha filtrado en internet, a pesar de haber sido cancelado y desechado por Warner Bros. Discovery. 'Scooby Doo! And Krypto too!' ha aparecido en su totalidad, un hecho significativo, ya que supone la primera vez que uno de los proyectos que WBD descartó por motivos fiscales y puso bajo llave el año pasado se libera.

¿Un infiltrado en busca de justicia?

Irónicamente, 'Scooby-Doo! and Krypto too!' se filtró el mismo día que salió a la luz que WBD también había cancelado la próxima serie animada de HBO Max/Cartoon 'Scooby-Doo! y los cachorros misteriosos'. De hecho, Warner Bros. Discovery descartó varias películas de Scooby-Doo. A finales del verano pasado, WBD comenzó a cancelar una serie de proyectos planificados, a pesar de que algunos de ellos estaban terminados o casi terminados.

Esto se hizo como una medida de reducción de costos, ya que la compañía se benefició de reducciones de impuestos en estos proyectos, lo que significa que nunca podrían ser lanzados oficialmente al público. Además, WBD eliminó una serie de películas y series de televisión existentes de su servicio de transmisión HBO Max. Quizás el ejemplo más notorio de WBD cancelando un proyecto casi terminado en medio de su reestructuración es la decisión de la compañía de no lanzar la película Batgirl exclusiva de HBO-Max de DC Extended Universe.

¡Además de Scooby-Doo! ¡Y Krypto, Too!, el largometraje de animación 'Scoob! Holiday Haunt' (la secuela planificada de la película 'Scooby' de 2020) corrió la misma suerte que 'Batgirl', siendo cancelada y borrada a pesar de estar casi completa, de hecho se grabó la música después de la noticia. Recientemente se supo que WBD también había descartado 'Scooby-Doo and the Haunted High Rise', aunque según el director financiero de la empresa, Gunnar Wiedenfels, la purga de contenido de WBD terminó oficialmente en enero de 2023. Desde entonces, han salido a la luz varias cancelaciones no publicadas como la cuarta y última temporada de 'Snowpiercer' de TNT, ya completada.