'Dug Days': Pixar nos llevará de nuevo al universo de 'Up' con una serie para Disney+ centrada en el entrañable perro

Es, hasta cierto punto, lógico y normal, que la inmensa mayoría de miradas proyectadas sobre los anuncios que La casa del ratón ha hecho durante el Disney Investor Day 2020 se hayan centrado en las dos grandes franquicias de la compañía: Marvel y 'Star Wars'. Pero esto no tiene que ser impedimento para que reine cierto entusiasmo hacia las tres series de televisión que está preparado Pixar para la plataforma Disney+.

La primera de estas producciones del prestigioso estudio de animación será 'Dug Days'; un inesperado spin off de la maravillosa 'Up' que codirigieron Pete Docter y Bob Peterson en 2009, centrado en la figura del entrañable Dug: el perro obsesionado con las ardillas que consiguió quitar algo de gravedad al lacrimógeno poso del largometraje original.

Junto a 'Dug Days', de la que aún no se conocen más detalles, ni si Ed Asner o Bob Peterson repetirán sus papeles como Carl Fredricksen o el can protagonista, Pixar también está preparando una serie ambientada en el universo 'Cars' y otro show original titulado 'Win Or Lose'; sin duda, un mazazo para la competencia que pretenda plantar cara con productos de animación en las streaming wars.

Se espera que 'Dug Days' se estrene en Disney+ a lo largo del otoño de 2021. Estaremos atentos a cualquier novedad sobre una serie que, seguro, nos arrancará más de una sonrisa.