'El bebé jefazo' es una mina de oro: tendrá serie en Netflix además de secuela

Dreamworks cree haber encontrado una nueva mina de oro en 'El bebé jefazo' ('The Boss Baby'), algo lógico si tenemos en cuenta que la cinta dirigida por Tom McGrath ingresó casi 500 millones de dólares durante su estancia en los cines de todo el mundo. La secuela no tardó en confirmarse y ahora se ha anunciado que también se va a convertir en una serie animada para Netflix.

La noticia llega poco después de la nominación al globo de oro a mejor película animada recibida por 'El bebé jefazo'. Lo más probable es que acabe hincando la rodilla frente a 'Coco', pero nunca estuvo pensada para ganar premios, sino para generar cuanto más dinero mejor. Por eso, la próxima existencia de 'The Boss Baby: Back in Business' va a suponer una gran alegría para los ejecutivos de la compañía.

'The Boss Baby: Back in Business' cómo el bebé jefazo tiene que buscar un equilibrio entre actuar según la edad que tiene y el hecho de tener un importante trabajo, todo ello con la ayuda de Tim, su hermano mayor. Prácticamente nada nos dice esa premisa, pero imagino que ya tendrán preparados al menos unos cuantos guiones. ¿El motivo? Su estreno está previsto para 2018.

En 2018 también veremos en Netflix 'DreamWorks Trolls: The Beat Goes On!' -el 19 de enero para ser más exactos-, secuela televisiva de otro de los grandes éxitos de la compañía de estos últimos años. En este caso continuará la historia justo donde la dejó 'Trolls', pero hay un cambio importante para aquellos que vean la serie en versión original: Skylar Astin y Amanda Leighton sustituyen a Justin Timberlake y Anna Kendrick como las voces de los dos grandes protagonistas de la función.

Vía | Vulture