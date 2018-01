El desternillante tráiler de 'Teen Titans Go! To The Movies' promete todo el brillo que tiene la serie

Una de las series más divertidas que tiene ahora la programación de Cartoon Network, y eso es mucho decir, es la protagonizada por los Jóvenes Titanes de DC. No me estoy refiriendo a 'Young Justice', que regresa próximamente a la plataforma de streaming de DC, sino a 'Teen Titans Go!', sitcom animada que presenta las versiones más desternillantes de Robin, Starfire, Raven, Chico Bestia y Cyborg.

Resulta que, en esa gran tradición de llevar al cine las series animadas, Warner Bros. ya tiene casi lista 'Teen Titans Go! to the movies', largometraje que estrenará en EEUU el 27 de julio de la mano de los habituales de la serie Aaron Horvath y Peter Rida Michail. La película, cuya llegada a España nos es un misterio, ya tiene un estupendo tráiler:

Los seguidores de la serie ya habréis notado que, desde luego, la película sigue ese mismo toque metarreferencial y absurdo que tiene la serie. La sinopsis también sigue esa línea con los Titanes viendo cómo todos los superhéroes consiguen tener una película y ellos no y con Robin dispuesto a hacer que el director de moda en Hollywood se fije en ellos.

Ya solo con la referencia a Wonder Woman y esa clásica pulla a Aquaman me tienen ganado. Bueno, por eso y porque la serie me parece brillante. 'Teen Titans Go!', que en España se emite en Boing, es una de esas series que a lo mejor pasan algo desapercibidas pero que no necesitan mucho para convencerte: es tronchante, muy consciente de sí misma, juega mucho con los roles y los tópicos de superhéroes y lo lleva al absurdo sin olvidarse, eso sí, de que es una serie para el público infantil. La única duda que tengo es, teniendo en cuenta que sus episodios son de diez minutos, cómo funcionará esto en formato largo.