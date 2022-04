'Exploding Kittens' salta a Netflix: el divertido juego de cartas tendrá una serie de animación y un videojuego

Se puede sacar la inspiración para una serie de dónde sea, y desde Netflix acaban de reafirmarlo con el anuncio de una serie de animación basada en el juego de cartas 'Exploding Kittens'.

Los juegos como base para series y películas no son nada nuevo, ahí tenemos el futuro anime de 'Magic: The Gathering' o la película de 'Dungeons and Dragons'... Y ahora también tendremos gatitos explosivos directamente en streaming.

Más gatos explosivos en todas partes

El servicio de streaming ha confirmado dos proyectos sobre la franquicia 'Exploding Kittens': un videojuego y una serie de animación. Todavía no hay demasiados detalles sobre la serie, pero sí sabemos que llegará en 2023 a la plataforma y que será una comedia producida por Mike Judge ('El rey de la colina') y Greg Daniels ('The Office', 'Parks and Recreation').

meet the cast of the new Netflix animated comedy series, EXPLODING KITTENS - produced by comedy legends Mike Judge and Greg Daniels pic.twitter.com/UA8nWNAguA — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) April 18, 2022

También se ha confirmado parte del reparto en versión original en inglés, que contará con Tom Ellis, Abraham Lim, Lucy Liu, Ally Maki, Mark Proksch y Sasheer Zamata. Con el estreno previsto para algún momento en 2023, todavía tendremos que esperar un poco más para ver algunas primeras imágenes del estilo de animación de la serie.

Por su parte, Netflix sigue intentando meter la cabeza en el mundo de los videojuegos. por ahora ya cuenta con varios juegos en su aplicación Netflix Games con 'Stranger Things: 1984' como buque insignia, así que un nombre grande como 'Exploding Kittens' podría venirles muy bien para seguir con su expansión.

Por su parte, 'Exploding Kittens' está disponible como el juego de cartas original y también como juego dentro de Nintendo Switch y juego para móviles, así que habrá que ver cómo se las apaña Netflix para innovar en este frente con su nueva versión exclusiva.