"En un mes todos los niños las estarán cantando". Las compositoras de 'Vaiana 2' hacen frente a las críticas sobre sus canciones para la secuela

Al salir de 'Frozen', todos estuvimos cantando durante días aquello de "Let it go, let it go". Con 'Vaiana' nos ocurrió con 'You're welcome'. En 'Wicked' no hay nadie que la haya visto y no tenga en la cabeza durante un tiempo (de décadas, incluso) 'Popular' y 'Defying Gravity'. Los musicales viven y mueren en lo buenas y pegadizas que son sus canciones, y por eso no somos pocos los que salimos decepcionados de 'Vaiana 2' al comprobar que no se nos había quedado pegado ni un solo tema. Sin embargo, sus compositoras dicen que es cuestión de tiempo.

Maui Meneses

Después de que en la primera parte las canciones fueran escritas por el archi-conocido Lin-Manuel Miranda, en esta secuela la labor ha recaído en las más desconocidas Abigail Barlow y Emily Bear, ganadoras del Grammy en 2022 por su musical no oficial sobre 'Los Bridgerton', y, confrontadas sobre la falta de seguimiento que han tenido sus temas, han respondido en Variety que el viaje solo acaba de empezar: "Dale un mes, todos los niños las estarán cantando y te cansarás de ellas".

Diría que todo el mundo tiene una opinión. Escribir una secuela es realmente difícil porque obviamente, nunca vas a ser capaz de recrear el sentimiento de la primera. A la gente le gusta lo que ya conoce, y esto es nuevo. Así que, por supuesto, van a tener opiniones. Y no sé... La música es subjetiva.

Lo que sí tenían claro es cómo acercarse a un material así: "Queríamos que fuera un paso hacia delante, un paso hacia detrás... tener guiños y referencias, y poner nuestras raíces en el mundo de 'Vaiana', pero también permitir que la banda sonora se expandiese y encontrar nuevos lugares y nuevos sonidos, y dejar que las voces de nuestros personajes crecieran". De momento, ambas prometen que la música para esta secuela será "eterna", pero de momento ni los fans más acérrimos lo tienen tan claro con temas como 'We're back' o 'Beyond'. ¿Estaremos diciendo en 'Vaiana 3' que ojalá los temas se parecieran un poco más a los de 'Vaiana 2'?

