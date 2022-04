La película de 'Bob's Burgers' presenta su tráiler final: los Belcher saltan de Disney+ a los cines para salvar (de nuevo) su restaurante

La espera ha sido larga pero ya no queda nada para el estreno de la película de 'Bob's Burgers'. Con poco más de un mes por delante, un nuevo tráiler completo acaba de saltar durante la WonderCon de Anaheim y hemos podido ver un poco mejor la que se les viene encima a la familia Belcher.

Más problemas para los Belcher

'Bob's Burgers' estrenó recientemente su temporada número 12 (que ya se puede ver en Disney+) y aunque tiene una popularidad un tanto más discreta si la comparamos con otras comedias familiares para adultos como 'Los Simpson' o 'Padre de familia', resulta una de las series más encantadoras y frescas que te puedes echar a la cara.

La serie se centra en Bob Belcher y su familia, quienes regentan una hamburguesería en un pequeño pueblo costero. Aunque esta de entrada debería ser una vida bastante tranquila, los Belcher terminan metidos de lleno en todo tipo de situaciones salidas de madre... con algún número musical incluido. Si ya la hamburguesería de Bob tiene problemas durante la serie, parece que en la película va a más y la familia se las va a tener que ingeniar y mucho para poder salvar el negocio.

Según podemos ver en el trailer, un enorme agujero se abre justo en frente del local, poniendo en peligro el restaurante. Más allá de este "problemilla", parece que vamos a tener robots, más aventuras para Tina, Gene y Louise, un concierto y lo mejor de cualquier capítulo de la serie pero en formato película.

La película de 'Bob's Burgers' no está planeada para cerrar la serie, si no que parece que seguirá el tono de la película de 'Los Simpsons' en su momento. Aunque existe una relativa continuidad dentro de la serie, sobre todo al introducir nuevos personajes, cada capítulo funciona a la perfección de manera individual, por lo que es muy posible que no haga falta llevar la serie rigurosamente al día para poder seguir la película.

La temporada 12 de 'Bob's Burgers' termina el mes que viene, con la película llegando a los cines de Estados Unidos el próximo 27 de mayo.