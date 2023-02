Pixar admite el fracaso de 'Lightyear' y señala el motivo de su hundimiento en taquilla: "Era mucho más ciencia ficción y pedimos demasiado al público"

En Pixar existía un claro disgusto por la decisión de estrenar tres de sus películas ('Soul', 'Luca' y 'Red') de forma consecutiva en Disney+. Esa racha de rompió con 'Lightyear', pero esta especie de precuela de 'Toy Story' fue un sonado batacazo en taquilla, algo que han admitido desde el estudio, buscando además un motivo para explicar por qué no conectó con el público.

"Era un poco demasiado distante"

Pete Docter, actual COO de Pixar y máximo responsable de joyas del estudio como 'Up' o 'Del revés (Inside Out)', se ha sincerado al respecto en una entrevista concedida a The Wrap. Eso sí, deja claro que en Pixar les encanta 'Lightyear', pero también reconoce que se equivocaron en la forma de vender la película y que el público seguramente esperaba algo diferente a lo que le dieron:

Hemos reflexionado mucho sobre ello porque a todos nos encanta la película. Nos encantan los personajes y la premisa. Creo que probablemente lo que nos ha salido mal es que pedimos demasiado al público.

Cuando oyen a Buzz, dicen, genial, ¿dónde están Mr Potato, Woody y Rex? Y luego los dejamos caer en esta película de ciencia ficción y ellos reaccionan en plan "¿Qué?" Incluso si han leído el material en la prensa, era un poco demasiado distante, tanto en el concepto, y creo que en la forma en que los personajes fueron dibujados, que fueron retratados.

Era mucho más ciencia ficción, y Angus MacLane, en su haber, se lo tomó muy en serio y genuinamente quiso representar a esos personajes como personajes reales. Pero los personajes de Toy Story son mucho más amplios, y por eso creo que hubo una desconexión entre lo que la gente quería/esperaba y lo que les estábamos dando.

Por ponerlo en cifras, 'Lightyear' costó 200 millones de dólares y luego apenas recaudó 226 millones. Un rotundo fracaso, pero no tan grave como el de 'Mundo extraño' -180 millones de presupuesto y 73 millones de ingresos-, la otra gran apuesta animada de Disney por la ciencia ficción el año pasado, un género que ha dado multitud de fiascos al estudio a lo largo de los años.

Quizá el fracaso de 'Lightyear' haya sido uno de los motivos por los que Disney haya optado por dar luz verde a 'Toy Story 5'. Poco importa que a priori no haya nada más que aportar a este universo cuando lo más seguro es que vaya a ser un enorme éxito en taquilla...

