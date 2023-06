Por qué 'Spider-Man: Cruzando el Multiverso' no tiene escena post-créditos: así era la secuencia eliminada que profundizaba en el villano Mancha

Muchos se preguntan por qué no hay una escena postcréditos de 'Spider-Man: Cruzando el Multiverso' ('Spider-Man: Across the Spider-Verse') cuando deja todo en suspense con un gran cliffhanger para la segunda parte, que se titulará 'Más allá del multiverso'. Tras un éxito arrollador en taquilla, los productores y guionistas han revelado que si había una escena escrita, pero decidieron que no deberían de modificar nada del punto final de este capítulo.

El viaje existencial de The Spot

Según comenta el productor Phil Lord a IndieWire, nada de lo que intentaron encajaba, sin embargo, hubo una idea prometedora que se descartó como continuación de una escena nunca terminada en la película que incluía a Spot o Mancha (Jason Schwartzman), el némesis de aspecto extraño que es todo blanco con manchas negras que sirven como portales interdimensionales. Así lo cuenta:

“Era difícil de superar donde lo dejamos. La primera escena tenía a Spot pasando el rato en un bar de villanos de Spidey, pero no podía tomar una copa porque nadie notaba que estaba allí. Finalmente roba la bebida para sí mismo y la vierte y todo se escapa por sus agujeros. Es el villano más tonto. Sin embargo, una gran línea que escribió Chris Miller decía que 'Trata de llenar un agujero en su corazón con más agujeros'. No es un gran método".

Schwartzman, sin embargo, estaba fascinado por la extraña crisis existencial de su personaje.

“Estaba realmente interesado y curioso acerca de una persona a la que le faltan cosas. Y está más o menos en el mismo camino que Miles Morales, solo que tomó la ruta más oscura. Se siente excluido y solo y quiere ser visto y apreciado como todos lo hacemos”.

Sin embargo, después de comenzar como un villano inepto que ni siquiera puede robar un cajero automático, Spot finalmente se convierte en una seria amenaza para Spider-Verse. Obtiene fuerza de un súper Colisionador y aprende a controlar sus portales.

En la escena post-créditos propuesta, Spot regresa al bar de villanos como gran enemigo, se sienta orgulloso en la codiciada cabina y despacha a todos los malos que anteriormente se burlaron de él. Según Alan Hawkins, jefe de animación de personajes:

“Esa fue una de mis cosas favoritas, ver a este tipo ser humillado y luego regresar y, con solo un susurro, demoler a cada persona que se le acerca. Pero tienes que tener ambas secuencias para que funcione”.

