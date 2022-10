Velma por fin sale oficialmente del armario en la nueva película de 'Scooby-Doo!' después de años de rumores

50 años después de su creación, 'Scooby-Doo!' sigue dando de qué hablar. Si no es James Gunn afirmando que le gustaría hacer una secuela de su película de imagen real pero esta vez sin cortapisas ni tener que ocultar las bromas adultas, es porque en la nueva película del personaje, por fin, han decidido sacar del armario a Velma Dinkley oficialmente, para sorpresa de ningún seguidor de la franquicia.

¿Dónde estas tú?

Quizá haya quien no lo sepa, pero la franquicia de Scooby-Doo está mucho más viva que nunca. En sus últimas películas ha hecho crossovers con Agallas, el perro cobarde, Batman o la WWE, pero en su cinta número 37 han decidido ir por otro lado: en 'Trick or treat Scooby-Doo!', Velma se enamora de Coco Diablo, la jefa del sindicato del crimen.

Y no es un caso de visto y no visto, no: Velma le admite a Daphne (otro día hablamos de lo suyo, aunque sin James Gunn va a ser difícil) que está absolutamente colada por ella y, cuando le toca, pone cara de felicidad. Vamos, que no cabe duda: después de tantas bromas y rumores a lo largo de los años, Velma forma oficialmente parte del colectivo LGTB. Un secreto a voces, por otra parte.

No es la primera vez que más allá del fandom se habla del tema: además de Gunn, también Tony Cervone, uno de los productores de la serie de 2010 'Mystery incorporated', dijo que claramente era lesbiana. "Pusimos nuestras intenciones tan claras como pudimos hace diez años. La mayoría de nuestros fans lo pillaron. A aquellos que no lo hicieron, les sugiero que miren más cerca. No es novedad", comentó hace unos meses.

De momento, Velma tenía un spin-off en solitario para HBO Max pero probablemente ha sido cancelado a estas alturas, así que los fans de los personajes tendrán que conformarse con una versión de Scooby-Doo junto a cachorros en 'Scooby-Doo! and the mystery pups', que se estrenará el año que viene... Si los f-f-f-fantasmas nos dejan.