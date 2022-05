¡Vuelve 'Hunter x Hunter'! Su creador confirma nuevos capítulos y las actrices de doblaje del anime están tan contentas como nosotros

Los memes sobre los hiatos infinitos de 'Hunter x Hunter' son por desgracia el pan nuestro de cada día para los fans de la obra de Yoshihiro Togashi. La última etapa de publicación fue bastante regular, hasta que de nuevo el manga entró en un parón indefinido allá por 2018 y no ha habido demasiado movimiento desde entonces...

Para que por fin vemos la luz al final del túnel, y más de 1200 días después de la publicación del último capítulo el mangaka nos ha pillado por sorpresa anunciando que ya está trabajando en nuevas páginas.

Togashi inauguró su nueva cuenta de Twitter confirmado que ya tiene cuatro nuevos en los que trabajar. Al principio nos tomamos el anuncio con un grano de sal, pero el dibujante de 'One Punch Man' Yusuke Murata confirmó que efectivamente la nueva cuenta y el anuncio sobre el regreso de 'Hunter x Hunter' eran reales clarificando que "Nos lo ha contado él mismo".

..Yoshihiro Togashi has created a Twitter account - and announces 4 new chapters for HUNTER X HUNTER



The last chapter came out in 2018 https://t.co/lh3Yf29e7f