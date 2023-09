El anime isekai con un antiguo asesino reencarnado en un noble tendrá temporada 2, aunque hay malas noticias con su fecha de estreno si la queremos para ya

Como ya se está cerrando la temporada de verano, muchos animes están aprovechando para confirmar sus nuevas temporadas según termina la emisión. Pero otras veces hay que esperar unos cuantos años para ver si los nuevos capítulos llegan o no, y en el caso de 'The World's Finest Assassin Gets Reincarnated in a Different World as an Aristocrat' la espera ha durado casi dos años.

Nueva vida, con reencarnación de por medio

'The World's Finest Assassin Gets Reincarnated in a Different World as an Aristocrat' comenzó como unas novelas de fantasía escritas por Rui Tsukiyo, que luego tuvieron su versión en novela ligera con ilustraciones de Reia y una versión en manga dibujada por Hamao Sumeragi.

La primera temporada del anime isekai 'The World's Finest Assassin Gets Reincarnated in a Different World as an Aristocrat' se estrenó en octubre de 2021, y tras 12 capítulos la historia se quedó colgando durante dos años. Ahora ya se ha confirmado que la segunda temporada está en marcha, pero no se han dado más detalles ni una fecha de estreno tentativa.

Por ahora solo se confirma que se ha empezado la producción del anime y que en principio Masafumi Tamura continuaría como director de la serie. Desde las redes del anime prometen que irán dando más información pronto, pero va a tocar sentarse y echarle paciencia, porque posiblemente hasta finales de 2024 como pronto no llegue la segunda temporada de 'The World's Finest Assassin Gets Reincarnated in a Different World as an Aristocrat'

La trama del anime sigue a un antiguo asesino que llegó a convertirse en el mejor del mundo hace tiempo y ahora que es anciano quiere retirarse tranquilamente. Sin embargo, su avión es saboteado y está a punto de morir...Pero entonces una diosa le ofrece reencarnarse en un mundo de espada y hechicería en el que sus habilidades como asesino evitarán que ese mundo sea destruido por un gran héroe. Y así es como se reencarna en Lugh Tuatha Dé, el segundo hijo de una familia noble.

