El anime de 'Phoenix: Eden 17' se estrena ya mismo en Disney+ y revela su espectacular tráiler final para emocionarnos con la ciencia ficción de Osamu Tezuka

Los fans de Osamu Tezuka tienen que estar frotándose las manitas, porque estos meses tenemos por delante dos animes inspirados en obras del legendario mangaka. En otoño llega a Netflix 'Pluto', una revisión de 'Astro Boy' de Naoki Urasawa, pero un poquito antes aterriza 'Phoenix: Eden17' en Disney+ con otra historia de ciencia ficción y exploración de planetas en busca de una vida mejor.

Ciencia ficción, tragedia y drama familiar, todo en uno

'Phoenix: Eden17' adapta el arco "Nostalgia" del manga 'Phoenix' de Tezuka, centrándose en una mujer llamada Romi y su compañero, George. Ambos dejan atrás una Tierra completamente destruida para empezar una nueva vida en el planeta Eden17, que también resulta ser un erial en la que el futuro no pinta más fácil ni brillante.

Ya sabíamos que el anime llega a Disney+ el próximo 13 de septiembre y se ha confirmado que constará de 4 episodios. No tendrá estreno semanal, si no que toda la miniserie llegará de una tacada a la plataforma. En Japón, 'Phoenix: Eden17' tendrá una versión alternativa en formato película que se podrá ver en cines, pero aún no se ha confirmado si también terminará llegando a streaming y si habrá muchos cambios entre las dos ediciones.

Studio 4'C, el estudio de 'Los niños del mar' y 'Berserk: The Golden Age Arc', se ha encargado de la animación, que por ahora tiene un aspecto espectacular y ha mantenido muy bien el estilo tan característico de Tezuka pero adaptándolo a los acabados actuales. Y bueno, también que 'Phoenix: Eden17' nos va a pegar más de una puñalada al corazón, así que mejor ir preparados.

La miniserie de anime también cuenta con Shōjirō Nishimi como director, Tatsuzou Nishida como diseñador de personajes y animación, y Katsunari Mano y Saku Konohana como guionistas. Y en cuanto a actores de doblaje, tendremos a Honoka Yoshida como Com, Yosuke Kubozuka como George, Rie Miyazawa como Romi y a Issey Ogata como Sudarban.

