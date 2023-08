¡Bienvenidos al mundo de los amigos imaginarios! Tras ‘Mary y la flor de la bruja’, Studio Ponoc presenta un mágico tráiler para ‘The Imaginary’

Yoshiyuki Momose era uno de los animadores veteranos de Studio Ghibli que dejó el estudio la década pasada para adentrarse en la aventura que fue formar Studio Ponoc. Ya han pasado unos cuantos años desde que se estrenaron con 'Mary y la flor de la bruja', y para demostrar que lo que les va es la magia y los cuentos, ya preparan su nueva película: 'The Imaginary'

Magia, chiribitas y amigos imaginarios

Ponoc se lanza de nuevo con una adaptación, esta vez de un cuento escrito por A.F. Harrold e ilustrado por Emily Gravett. 'The Imaginary' se centra en Amanda y su amigo imaginario, Rudger, cuyas vidas cambian por completo cuando parece un cazador especializado en atrapar seres imaginarios y está tras la pista de Rudger.

Hace nada el estudio nos dejó una nueva imagen oficial y más detalles, pero ahora ya se han lanzado del todo a la piscina con un tráiler completo que muestra el nuevo estilo del estudio. Aunque todavía tiene ese regustillo a Ghibli que ya vimos con su primera película, ya se pueden apreciar más detalles de la animación y de los experimentos con técnicas tradicionales que prometían sus creadores.

'The Imaginary' se estrena en Japón el próximo 15 de diciembre, y por desgracia todavía no hay fecha de estreno internacional. Esperemos que no se retrase mucho y llegue a lo largo de 2024, porque tiene una pinta encantadora.

Es la segunda película como director de Yoshiyuki Momose tras 'NiNoKuni', que también dirigió el corto 'Tomorrow's Leaves' para Ponoc y ha trabajado como animador en varias de las películas más significativas de Ghibli, como 'La tumba de las luciérnagas' y 'El viaje de Chihiro'.

