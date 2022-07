'Classroom for Heroes' tendrá anime: esta serie de fantasía nos mostrará una escuela muy especial, y ya tenemos un primer vistazo a sus protagonistas

El mundo siempre necesita héroes y el anime de 'Classroom for Heroes' nos presentará precisamente cómo se forman los futuros salvadores de la humanidad. Aunque eso sí, con la cantidad de estrenos que tenemos por delante en lo que queda de año, el estreno se nos irá a 2023.

Preparando la mochila... y la espada

'Classroom for Heroes' arrancó en 2015 como novelas ligeras de la mano de Shin Araki y con ilustraciones de Haruyuki Morisawa. Poco después y gracias al éxito de las novelas, comenzó una adaptación a manga que cuenta con 14 volúmenes.

Seguimos ampliando la lista de animes de fantasía que llegarán próximamente. Ya tenemos en el radar 'Legend of Mana: The Teardrop Crystal' y la tercera temporada de 'DOTA: Sangre de Dragón', pero 'Classroom for Heroes' promete tener un cierto puntito escolar que quizás nos recuerde a 'Boku no Hero Academia' al mostrarnos cómo los héroes llegan a convertirse en tales.

Esta serie fantástica se centra en Rosewood Academy, una escuela donde se forman los futuros héroes y solo se acepta a los estudiantes con un mayor potencial. Arnest Flaming es una estudiante muy prometedora y que destaca en todas las asignaturas de la academia, aunque un día aparece un misterioso estudiante nuevo llamado Blade que puede arrebatarle el primer puesto como alumno estrella. Lógicamente esto a Arnest no le hace ni pizca ni gracia, pero el director de la escuela le pide personalmente que guíe y supervise a Blade mientras se queda en Rosewood.

Todavía tendremos que esperar para verlos en acción, pero el anime de 'Classroom for Heroes' ya ha dejado ver su primera imagen promocional con Arnest y Blade en lo que parece el patio de la academia.

Keiichiro Kawaguchi ('Cuando las cigarras lloran') dirige el anime, que se está desarrollando desde Actas. Naoki Hayashi se encarga de los guiones de la serie y Kosuke Kawamura del diseño de personaje. No hay una ventana de estreno confirmada por ahora, pero 'Classroom for Heroes' se estrenará en 2023.