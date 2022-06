'Classroom of the Elite' presenta el tráiler de su temporada 2: la serie de anime nos quiere llevar de vuelta al instituto en sus inminentes nuevos capítulos

Por si todavía no nos habíamos enterado entre ola y ola de calor, el verano ya está aquí mismo y con él la nueva parrilla de estrenos de anime. Una de las primeras series confirmadas en simulcast a partir de julio fue 'Classroom of the Elite', que finalmente estrena segunda temporada y ya ha dejado ver un nuevo tráiler.

Vuelta al cole

Han pasado casi cinco años entre temporada y temporada, pero la adaptación a anime de las novelas ligeras de Shōgo Kinugasa y Shunsaku Tomose está a puntito de estrenar nuevos capítulos. La temporada 2 arranca en Japón oficialmente el próximo 4 de julio, y se podrá ver cada semana en simulcast desde Crunchyroll.





Con el estreno encima, ya se ha dejado ver un nuevo tráiler completo de 'Classroom of the Elite 2' con lo que podemos hacernos una mejor idea a lo que nos espera en la siguiente temporada, que parece que va a hacer hincapié en el lado más intenso de la historia. Y para terminar de dejar claro que podemos esperar varios conflictos directos , también se ha dejado ver un nuevo poster promocional para los nuevos episodios.

La primera temporada del anime consta de 12 episodios y está al completo en Crunchyroll, y además ya se ha aprobado una tercera temporada que llegará a lo largo de 2023.

Según la sinopsis oficial del anime: "Kiyotaka Ayanokouji acaba de entrar en la Academia Tokyo Koudo Ikusei, de la cual se dice que el 100% de sus estudiantes acaban yendo a la universidad o encontrando un buen trabajo. Sin embargo nuestro protagonista acaba en la Clase 1-D, donde la escuela pone a todos los alumnos con problemas. Y lo que es más, cada mes la escuela otorga a los estudiantes puntos por valor de 100.000 yenes, y las clases emplean un sistema por el cual se puede hablar, dormir e incluso molestar a los compañeros durante las clases."