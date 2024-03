Estos son los tres autores de manga más influyentes de la historia, según el creador de 'Gundam'

Yoshiyuki Tomino ya es una leyenda dentro del mundo del anime por haber creado 'Gundam', pero también porque cada vez habla sube el pan. Tomino es un hombre de opiniones fuertes, y las comparte sin pelos en la lengua cuando habla del futuro de la industria del anime, de sus compañeros de profesión, o de las series que no le gustan.

A veces, las opiniones también son buenas

En un reciente evento en el que se mostró la película 'Mobile Suit Gundam: Char contraataca', Tomino también habló con el diseñador de mechas Yutaka Izubuchi sobre la industria y mencionó a los tres autores que considera claves para la historia del manga.

Según Tomino, los mangakas más influyentes e importantes de Japón serían Osamu Tezuka, Akira Toriyama y Eiichiro Oda. Y no va nada desencaminado.

Obviamente, Tezuka es uno de los principales padres del manga y toda una leyenda en la industria que ayudó a crear. Tezuka desarrolló las bases del medio, muchos de sus géneros y creó un aluvión de personajes icónicos como Astro Boy, además de ser un autor tremendamente prolífico con muchísimas obras y páginas a sus espaldas.

El siguiente en la lista es Akira Toriyama, cuya muerte ha dejado claro una vez más la importancia de 'Dragon Ball' en todo el mundo. El impacto de su fallecimiento ha sido sonado ha afectado a millones de personas, tanto a fans como a otros autores, especialmente porque 'Dragon Ball' fue el primer gran anime que triunfó fuera de Japón y se ha convertido en un fenómeno social inimitable a lo largo de sus 40 años de historia. Así que, efectivamente, pocos creadores de manga han tenido una influencia tan grande como Toriyama.

Aunque para mostrar que Tomino no se queda del todo en el pasado, también ha metido en la lista a Eiichiro Oda... y teniendo en cuenta el fenómeno en sí mismo que es 'One Piece' a nivel mundial, tiene mucha razón. Aún no llega del todo al nivel de 'Dragon Ball', pero 'One Piece' es el gran manganime de hoy en día y sigue creciendo cada año desde Oda empezó a publicarlo en 1997.

Algunos fans han replicado que Go Nagai, el creador del género de super robot y pionero del manga, o Katsuhiro Otomo, el autor de 'Akira', deberían estar en la lista. Pero es curioso que Tomino haya elegido a tres mangakas de tres generaciones diferentes, dando también importancia cómo ha ido cambiando la industria a lo largo de los años.

