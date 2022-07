'Cyberpunk: Edgerunners': el anime de Netflix revela su vibrante opening a ritmo de Franz Ferdinand

Studio Trigger ha celebrado su décimo aniversario por todo lo alto durante la Anime Expo y nos ha dejado un panel lleno de novedades y avanzadillas de los proyectos que tienen entre manos.

Uno de los títulos más esperados del estudio sin duda es 'Cyberpunk: Edgerunners', una serie de anime basada en el videojuego de CD Projekt Red y que llegará directamente a Netflix. Durante la Geeked Week ya se dejó ver el primer tr´áiler con un vistazo a la animación, pero ahora también se ha revelado la secuencia de opening de la serie.

Neones hasta la médula

Los asistentes del panel ya han podido ver el primer episodio de la serie, pero el resto de los mortales todavía tendremos que esperar. Netflix sigue sin confirmar la fecha concreta de estreno, aunque en principio llegará a la plataforma durante el próximo septiembre.

Mientras tanto, lo que sí que se ha dejado ver "en abierto" es el opening lleno de color y neones de la serie, y el tema elegido para la secuencia es 'This Fffire' de Franz Ferdinand. El opening ya nos avanza un poco la estética de la serie, y aunque no deja ver demasiado sobre los personajes ni trama, tampoco no hay riesgo de spoilers encubiertos.

'Cyberpunk: Edgerunners' sirve como spin-off de 'Cyberpunk 2077' pero sus creadores aseguran que se puede disfrutar como una historia por separado sin necesidad de haber jugado al videojuego. La serie se centra en un joven que trata de sobrevivir en las calles de Night City, por lo que se convertirá en un tipo de mercenario conocidos como edgerunners.