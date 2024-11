Los enemigos que se inventa resultan ser reales. Uno de los animes isekai más ingeniosos de los últimos años por fin tiene fecha de estreno en streaming

Aunque cada vez nos llegan más a tiempo las series de anime, a veces hay algunos estrenos que se quedan fuera de las parrillas de simulcast por lo que sea. 'The Eminence in Shadow' fue un anime de 2022/2023 que funcionó bastante bien, pero el isekai se había quedado sin distribución oficial en España hasta ahora.

Un vistazo a… LAS 10 MEJORES SERIES DE LA DÉCADA (2010-2019)

Para maratón (extremo) de fin de semana

'The Eminence in Shadow' adapta las novelas ligeras de Daisuke Aizawa y Tozai y sigue a Minoru Kageno, quien siempre ha soñado con ser una especie de jefe final que controla todo desde las sombras... Y cuando es atropellado por un camión, renace en otro mundo como Cid Kagenou.

Así que empieza a montar a modo de broma una organización que se enfrenta a un culto malvado que solo existe en su cabeza, pero resulta todos estos enemigos que solo existían en su imaginación hiperactiva resultan ser reales.

A partir de este 30 de noviembre llega 'The Eminence in Shadow' a Netflix. El anime se estrenó en otoño de 2022 y llegó a constar de dos temporadas, con un total de 32 episodios. En principio podemos esperar que la serie llegue al completo a Netflix, aunque habrá que ver si llega del tirón o en dos tandas.

También queda pendiente el tema del doblaje, porque aunque Netflix sí que va doblando muchas de las series que licencia, como 'Ranma 1/2' o 'Dandadan', no todos los animes tienen la suerte. Aunque por lo menos nos damos con un canto en los dientes, porque ya a estas alturas muchos fans daban por perdida la distribución de 'The Eminence in Shadow' y ahora por lo menos la tenemos localizada.

En Espinof | Las mejores series de 2024... hasta ahora

En Espinof | Las 12 mejores webs para ver anime de manera legal