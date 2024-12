El final de 'Shingeki no Kyojin' llega a cines. Fecha de estreno de 'The Last Attack' para ver el Retumbar de los Titanes Colosales en pantalla grande

Aunque la serie de anime técnicamente terminó el año pasado, 'Ataque a los Titanes' ('Shingeki no Kyojin') todavía tiene mucha guerra que dar y prepara su paso por los cines a lo grande.

Hasta la vista, Paradis

En Japón ya se ha estrenado 'Attack on Titan: The Last Attack', una película recopilatoria que une los dos últimos dos capítulos de la serie. Eso sí, con algún retoque a la animación, una nueva mezcla de sonido, una escena inédita, y su paso por pantalla grande como el director del anime Yûichirô Hayashi siempre deseó.

Hace unas semanas Crunchyroll confirmó que se encargaría de estrenar a nivel internacional la película final de 'Shingeki no Kyojin'. Ahora sabemos que no llegará con mucho retraso frente a Japón y podremos ver 'The Last Attack' en España el 13 de febrero de 2025.

Eso sí, si queremos ver este paso por cines de 'Shingeki no Kyojin' hay que apuntarse bien el día en el calendario porque tan solo estará disponible en los cines un único día. Además, por ahora tan solo estará disponible en japonés con subtítulos en castellano.

Algo es algo, y por lo menos nos llevamos el paso por los cines de Eren, Mikasa, Levi y el resto, aunque sea por un tiempo limitado. Es posible que luego la película encuentre un huequito en la plataforma de anime de Crunchyroll, como ha pasado con otros estrenos como 'Spy x Family: Código Blanco', pero por ahora tendremos que esperar confirmación.

