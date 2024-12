'Shingeki no Kyojin' tiene buenas noticias para sus fans. Crunchyroll llevará el final del anime a cines, aunque aún nos queda por saber lo más importante

Cuando parecía que ya nos habíamos despedido del todo de 'Ataque a los Titanes' ('Shingeki no Kyojin') MAPPA nos pegó una sorpresa mayúscula anunciando que llevaría los Capítulos Finales a cine. Esto es: un nuevo corte de los últimos dos capítulos del anime directo para pantalla grande, con una revisión a la animación y sonido y un nuevo tema musical.

En Japón ya se ha podido ver, y como con un anime como el de los Titanes no se pierde el tiempo, ya sabemos que también nos llegará a nivel internacional.

Una última oportunidad

Crunchyroll ha confirmado que se encargará de distribuir la película final del anime, que a nivel internacional llevará el nombre 'ATTACK ON TITAN: THE LAST ATTACK'.

Aunque ojo, hay que tener en cuenta que no es material nuevo ni una historia adicional: recoge el material de 'Parte 3 - The Final Chapters' y 'Parte 4 - The Final Chapters', pero la distribuidora nos da la oportunidad de verlos en pantalla grande como el director del anime Yûichirô Hayashi siempre quiso. Eso si, ya sabemos que la película incluye una escena post-créditos que en su momento no se pudo ver en la serie de anime.

Por ahora Crunchyroll no ha dado fecha de estreno, aunque confirma que 'The Last Attack' se estrenará a principios de 2025. También dependerá de cuándo se estrene la película de 'Kimetsu no Yaiba', pero es muy posible que quieran evitar que los dos estrenos se solapen demasiado.

Aún quedan muchos territorios por confirmar, pero por el momento Crunchyroll ya ha confirmado que habrá distribución en los cines de España, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, Países Bajos, Noruega, Polonia, Suecia, Dinamarca, Finlandia, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Brasil, México y otros países seleccionados en Latinoamérica.

