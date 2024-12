Franky se retira. Uno de los actores de voz más míticos de 'One Piece' dice adiós y plantea nuevas preguntas para el futuro del anime

Kazuki Yao, el actor de voz de Franky en 'One Piece', ya llevaba meses preocupando a los fans del anime. Varias veces los seguidores de la serie habían notado que su voz sonaba algo afectada y diferente a como siempre, y quizás el aviso definitivo llegó cuando Yao fue sustituido recientemente como la voz de Jango.

Yao había doblado a Franky, Bon Clay y Jango en la serie, pero el actor de voz ha confirmado definitivamente que se retira del mundo del anime.

¿Y ahora qué?

La salud de Yao se había resentido en los últimos meses, y hay quien teoriza que las líneas de Franky se habían reducido todavía más para evitar forzar la voz de su actor de voz. Ahora desde la cuenta oficial de 'One Piece' han confirmado que el actor de voz de Franky se retira, y que próximamente conoceremos a su reemplazo.

Yao había formado parte del reparto principal de 'One Piece' desde 2005 con la aparición de Franky, aunque apareció previamente como Jango y Bon Clay. El próximo 22 de diciembre durante la Jump Festa se desvelará la nueva voz del personaje.

"Ha llegado el momento de dar un triste adiós a un tipo con el que he pasado casi un cuarto de siglo. Es una experiencia extracorporal, pero siento que se ha formado un vacío entre yo y mi Franky ideal, así que he decidido bajarme del Sunny por ahora. ¡Es frustrante! ¡Es triste! ¡Y solo puedo disculparme! ¡Pero...! Estamos preparando un suuuuuuuuuuuuuuper sucesor que será revelado en la Jump Festa de diciembre", ha escrito Yao en X (Twitter).

Wataru Takagi, la voz de Obito en 'Naruto' u Okuyasu Nijimura en 'JoJo's Bizarre Adventure' es el nuevo actor de voz de Jango, que ya ha hecho su debut en el anime. Todavía no se ha confirmado si Takagi también será la nueva voz de Franky o si se optará por otro doblador, pero lo descubriremos en unos días.

Sin embargo, el retiro de Yao plantea una triste situación: muchos de los actores de voz que iniciaron la travesía de 'One Piece' no llegarán a terminarla. El anime arrancó en 1999 y a lo largo de este tiempo ya se han tenido que reemplazar a varios actores que fallecieron a lo largo de los años, como el Jimbei original o Gol D. Roger.

Esta es la primera vez que uno de los Sombrero de Paja cambia de actor de voz, pero si 'One Piece' sigue alargándose, es muy posible que no sea la última. Esta situación también reafirma la necesidad de que 'The One Piece', el remake en el que trabaja Wit Studio para Netflix, haga borrón y cuenta nueva y fiche a sus propios actores de voz en lugar de ser un refrito de lo que lleva haciendo Toei Animation estos 25 años.

Porque aunque debamos seguir honrando y respetando a Mayumi Tanaka y el resto de fieras que llevan doblando tantos en años en 'One Piece', tenemos que asumir que en algún momento van a tener que retirarse y pasar la antorcha a otros.

