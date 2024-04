'Furiosa' casi fue un anime. La precuela de 'Mad Max: Furia en la carretera' iba a ser muy diferente, y vendría con un director veterano de Studio Ghibli

Hace ya nueve añazos que George Miller estrenó la magnífica 'Mad Max: Furia en la carretera', pero la precuela centrada en el personaje de Charlize Theron lleva todavía más tiempo en el horno. 'Furiosa' ha dado muchas vueltas hasta convertirse en la película que protagoniza Anya Taylor-Joy, y se ha ganado a pulso estar entre las películas de acción más esperadas de todo 2024.

Pero antes de llegar a la 'Furiosa' actual, hubo un momento en el que la película casi, casi fue un anime.

Quince años en el horno

En una entrevista con Total Film, el productor Doug Mitchel ha revelado que la narrativa de lo que ha terminado siendo 'Furiosa' ya se empezó a plantear hace quince años. Y su guión incluso se terminó antes del estreno de 'Mad Max: Furia en la carretera'.

"Furiosa' estaba lista, en cuanto historia, hace 15 años. Y desde entonces se ha ido expandiendo, como hacen las cosas en el cerebro de George [Miller]", dijo Mitchel a Total Film (via GamesRadar)

Ahora bien, esta versión de 'Furiosa' era un poco diferente y estaba planteada como una película de anime que dirigiría Mahiro Maeda. Maeda es un director, animador y diseñador de personajes con una filmografía bien cargada, y ha sido responsable por el diseño de varios Ángeles de 'Neon Genesis Evangelion' y también ha participado en animes míticos como 'Samurai Champloo', 'The Animatrix' y 'Macross'.

En su momento, Maeda también pasó sus buenos años en Studio Ghibli y animó en algunos de los primeros proyectos del estudio, incluyendo 'Nausicaä del Valle del Viento' y 'Porco Rosso'. Así que podría haber traído esta experiencia y este nivel de animación a la saga.

Esta historia de anime en el mundo de 'Mad Max' se iba a llamar 'The Peach'. Y aunque no se ha revelado mucho sobre lo que no llegó a ser, podemos asumir que hubiera tenido una estética muy similar porque Maeda terminó haciendo diseños y arte conceptual para 'Furia en la carretera'.

Quizás fue por el éxito crítico y comercial de esta última, porque el proyecto se alargó demasiado, o por cualquier otra razón que Mitchell no ha revelado. Pero al final 'Furiosa' terminó evolucionando de una película de anime a una de acción real y George Miller volvió a tomar del todo las riendas del spin-off.

