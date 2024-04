15 minutos de duración, 200 especialistas y 78 días de rodaje. 'Furiosa' tiene la escena de acción más esperada de 2024

Hace nueve años, Geroge Miller firmó un milagro cinematográfico que se convirtió, simple y llanamente, en la mejor película de acción del siglo XXI. 'Mad Max: Furia en la carretera' continúa siendo a día de hoy una obra maestra con un sentido del ritmo, una planificación, una narrativa y un sentido de la espectacularidad —entre otras muchas cosas— que no han conseguido ser superados por ninguna producción... hasta el momento.

Stairway to Nowhere

Está claro que el único capaz de superar a Miller es el propio Miller, y todo apunta a que 'Furiosa', la precuela del título de 2015, es firme candidata a, al menos, mirarla cara a cara. Las expectativas ya estaban por las nubes, pero hoy han crecido un poquito más después del artículo publicado por Total Film en el que el productor Doug Mitchell ha desvelado una de las armas no tan secretas de la cinta.

Esta no es otra que 'Escalera a ninguna parte' —'Stairway to Nowhere'—, nombre que se ha dado a una escena de acción de 15 minutos de duración en la que trabajaron 200 especialistas y cuyo rodaje se extendió durante la friolera de 78 días. Por el momento no han trascendido detalles específicos sobre ella, pero Anya Taylor-Joy, protagonista de 'Furiosa', ha hablado sobre su proceso de creación para ir poniéndonos los dientes largos.

"George y yo teníamos grandes conversaciones sobre por qué esta secuencia en particular era tan larga. Es porque ves un repertorio de habilidades a lo largo de una batalla, y eso es muy importante para entender cuántos recursos tiene Furiosa, pero también su determinación. Es la secuencia más larga que ha rodado cualquiera de nosotros. ¡El día que terminamos, todos recibieron un vino 'Escalera hacia ninguna parte!'".

Los más comunes de los mortales tendremos que esperar al próximo 24 de mayo para ver si está a la altura de 'Furia en la carretera', pero los asistentes al Festival de Cannes podrán hacerlo en su premiere en el Festival de Cannes el día 15 del mismo mes. ¿Serán testigos de una nueva joya del cine de acción moderno?

