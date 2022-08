Guerra contra los piratas: tres grandes editoriales japonesas demandan a una de las mayores webs de descarga ilegal de manga

Las editoriales de manga están intentando parar como sea el crecimiento de las webs de piratería. No esta siendo nada fácil, pero tres grandes editoriales se han puesto de acuerdo con una histórica demanda contra Mangamura, una de las principales páginas donde se podía leer manga de manera ilegal.

Caza de piratas

Mangamura abrió sus puertas en 2016 y desde entonces se ha convertido en uno de las páginas principales para leer manga de manera pirata. Solamente entre septiembre de 2017 y febrero de 2018, la web recibió más de 620 millones de visitantes, y los números han seguido creciendo desde entonces.

Las editoriales Shueisha, Kodakawa y Shogakukan han demandado a la página web por 1.9 mil millones de yenes, lo que se traduce en algo más de 14 millones de euros.

Para calcular esta cifra se ha calculado cuánto daño ha hecho la web a las ventas de diecisiete series de manga, incluyendo 'One Piece', 'Overlord, 'Kengan Ashura' , 'The Rising of the Shield Hero' y 'Dorohedoro'. El creador de Mangamura es un joven conocido como Hoshino y que residía en Filipinas hasta 2019, cuando el Departamento de Inmigración del país lo detuvo y entregó a las autoridades japonesas.

Hoshino fue acusado de violación de copyright en junio de 2021 y multado con 10 millones de yenes y 3 años en prisión, además de tener que devolver los beneficios que había generado la web. Ken Akamatsu, el autor de 'Love Hina', también demando a MM Lab y Global Net, dos compañías que se anunciaban en Mangamura, que tuvieron que pagar al mangaka una compensación por la caída en las ventas en su manga que se estimó que había causado la piratería.

Desde entonces también se ha arrestado a dos responsables más de Mangmura, pero ni las demandas por parte de las editoriales ni las detenciones han conseguido frenar la piratería de manga, que parece que va cada vez a más.

"Las cosas se están poniendo todavía peor. Hay más de 700 webs de piratería, y las diez más visitadas reciben 240 millones de visitas cada mes. Mangamura solo recibía unas 100 millones cada mes", ha dicho Atsushi, un representante de Shueisha.