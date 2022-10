'Hunter x Hunter' confirma por fin el regreso del manga, y no queda para poder leer los nuevos capítulos

Los hiatos de 'Hunter x Hunter' son históricos, pero el actual parón de cuatro años es el más largo en todo el tiempo que lleva la serie en publicación. La salud de Yoshihiro Togashi le ha forzado en varias ocasiones a tener que dejar de lado su historia, pero desde este verano el mangaka ha podido volver a retomar el dibujo y ha estado compartiendo su progreso en redes sociales

Pronto incluso saldrá a la venta el siguiente tomo recopilatorio, pero el bombazo ha llegado esta semana con la fecha definitiva del regreso del manga.

Desde que comenzó a publicarse en 1998, el hogar de 'Hunter x Hunter' es la Shonen Jump de la editorial Shueisha, y allí es donde va a regresar. Según han confirmado desde la propia revista, 'Hunter x Hunter' publicará sus nuevos capítulos a partir del próximo 23 de octubre, comenzando con el capítulo 391 de la serie.

Major announcement!!! Hunter x Hunter returns Oct 23! Brand new simulpub chapters are coming to Shonen Jump! https://t.co/71vuObOtms pic.twitter.com/yFLU0POddg