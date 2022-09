'Hunter x Hunter' fija la fecha para el regreso del manga tras cuatro larguísimos años años de hiato

Tras una temporada buenísima en la que parecía que la publicación 'Hunter x Hunter' iba viento en popa, la salud de Yoshihiro Togashi volvió a sufrir un revés y el manga se fue a uno de sus famosos parones.

Después de varios años de vacío, hace unos meses nos llevamos el sorpresote salido de la nada de que Togashi se había hecho una cuenta de Twitter y estaba compartiendo su proceso de dibujo para los nuevos capítulos. El proceso está llevando su tiempo, pero parece que por fin tenemos una fecha a la vista para el regreso de 'Hunter x Hunter' después de tanto tiempo.

Un nuevo tomo recopilatorio

Si hace nada el mangaka confirmaba que ya estaba trabajando en la portada y ultimando las últimas páginas, en la Weekly Shonen Jump de esta semana se ha confirmado cuándo saldrá a la venta el próximo tomo.

Aunque en Occidente tendremos que esperar, en Japón se podrá comprar el tomo 37 de 'Hunter x Hunter' a partir del próximo 4 de noviembre. Este tomo incluirá diez nuevos capítulos, del 381 al 390.

Hay que decir que estos capítulos no son los nuevos en los que Togashi ha estado trabajando, si no los que todavía no habían sido publicados en formato tomo. Aún así, es una noticia buenísima y en la Shueisha le están dando muchísimo bombo al regreso de 'Hunter x Hunter' y no hay ningún atisbo de rumor sobre su cancelación a pesar de los años que lleva en hiato.

Así que entre el nuevo volumen a la vista y que Togashi sigue trabajando al ritmo que le permite su salud, es posible que a partir de noviembre se retome la publicación semanal en la Shonen Jump, aunque sea en pequeñas tandas de capítulos para que el mangaka tenga tiempo de descansar.