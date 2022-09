Sin prisa pero sin pausa: 'Hunter x Hunter' está cada vez más cerca de salir de su hiato de cuatro años

Una de las mayores sorpresas que nos dio el verano y que prácticamente nadie vio venir por ningún lado era que el creador de 'Hunter x Hunter' de repente estuviese trabajando en nuevos capítulos. El manga de Yoshihiro Togashi lleva años de parón indefinido por la salud de su creador, pero durante los últimos meses el mangaka ha ido compartiendo más sobre su proceso creativo y su salud desde sus redes sociales, con lo que hemos ido pudiendo ver cómo avanzaban las nuevas páginas.

Aunque todavía no hay una fecha concreta, parece que por fin se ve la luz al final del túnel y el manga 'Hunter x Hunter' estaría muy cerca de retomar la publicación.

Hace años el propio Togashi ya dijo que no se retomaría la publicación de 'Hunter x Hunter' hasta que tuviese suficientes capítulos como para llenar un volumen recopilatorio. Parece que el momento ha llegado y según dijo el mangaka desde su cuenta de Twitter, ya habría terminado todas las páginas necesarias a excepción de un desplegable a doble página.

Yoshihiro Togashi confirms he's drawing the series' next volume cover along with some revisions for the volume itself.



Togashi also commented on hiring new assistants to progress with his work in a previous post.