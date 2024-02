Aunque son compañeros de tripulación en 'One Piece', Luffy estuvo hasta 7 años sin dirigir la palabra a este otro popular personaje del anime

Manejar una serie con tantísimos personajes como 'One Piece' puede ser complicado, y así terminamos con arcos tan, tan largos como el de Wano. Ya solo dentro de la tripulación de Luffy tenemos a diez miembros con la inclusión de Jinbe, y darles tiempo en pantalla a cada uno no siempre es fácil.

Aunque obviamente Luffy, Zoro y Sanji siguen siendo las estrellas del show, el resto de los Sombrero de Paja no tienen tanta suerte al chupar cámara. Pero bueno, ni para aparecer para lucirse, ni para intercambiar diálogos con su capitán.

Mira que ha llovido

Aunque nadie pone en duda lo muchísimo que se quieren los Sombrero de Paja, ya cada vez podemos ver menos interacciones entre ellos con la escala tan grande que ha ido tomando la serie de 'One Piece'. A menudo Oda tiene que dividir a la tripulación en pequeños grupos, y en concreto Luffy y Franky se tiraron hasta siete años "sin hablarse" en el anime.

Una de las últimas interacciones que tuvieron Luffy y Franky en la serie fue durante el arco de Dressrosa. En el capítulo 703 del anime ambos hablan de la Fruta Mera Mera y Franky finalmente le da su "permiso" a Luffy para que participe en el torneo de la ciudad para poder ganar la que un día fuera la fruta de Ace.

Durante este arco la tripulación quedó dividida, con una parte quedándose en Dressrosa y más tarde poniendo el rumbo a Wano, y la otra de camino a Zou y Whole Cake Island. Así que hasta que pasaron unos cuantos años en la emisión sel anime, el grupo no volvió a juntarse de nuevo en Wano. Y, en concreto, Franky y Luffy no volvieron a hablar en pantalla hasta el episodio 976, que se emitió siete años y cuatro días después de la última vez que intercambiaron palabras.

Hay que señalar, que para ellos en realidad no pasó (por suerte) tanto tiempo. Y aunque la emisión del anime se tomase su tiempo para volver a unir a los Sombrero de Paja en Wano en la historia trascurrieron aproximadamente un par de meses si tenemos en cuenta cuánto tomaron los eventos de Dressrossa, Zou, Whole Cake y el tiempo que supone el viaje entre islas.

En Espinof: