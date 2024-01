El creador de 'One Piece' es un maestro de la improvisación. Las tramas que Eiichiro Oda se sacó de la manga pero terminaron siendo importantísimas

Después de más de veinticinco años en publicación, es normal que 'One Piece' haya cambiado mucho desde que Eiichiro Oda empezó a dibujarlo. El manga planeó los puntos más importantes de la historia, y no tiene pinta de que estos hayan cambiado, pero sí que es cierto que muchos detalles que nacieron de improvisación pura y dura han terminado siendo muy significativos para la trama.

¡Atención! Obviamente, este artículo contiene spoilers tanto del manga como del anime de 'One Piece', especialmente si se ha empezado la serie hace poco

De entrada, ya sabemos que originalmente 'One Piece' iba a ser mucho más corta. Pero entonces Oda se inventó el concepto de los Shichibukai con personajes como Sir Cocodrile o Donquixote Doflamingo y la trama (y la duración) se le fue un poquito de las manos.

No fue el único detalle que se le ha ido de las manos, y es que hay algunos personajes que o ni iban a aparecer o ni iban ser tan importantes. Los Shichibukai originalmente no iban ni a existir, si no que 'One Piece' se iba a centrar en el enfrentamiento de Luffy contra los Cuatro Emperadores. Y otro de los primeros cambios que también introdujo fue Vivi, la princesa de Arabasta.

Vivi no iba a ser ni una princesa ni una Sombrero de Paja honorífica. Simplemente era "Miss Wednesday" de Baroque Works, pero entonces Oda la dibujó con el pelo suelto, pensó que parecía una princesa... Y empezó a darle vueltas a su historia. Así nació Nefertari Vivi, que ha terminado siendo un personaje bastante importante dentro de 'One Piece', y que todavía está trayendo mucha cola en el manga.

Lo mismo pasa con Rob Lucci, el gran villano de Water 7 y Enies Lobby. Cuando Oda introdujo a los constructores de la Galley-La, sabía que algunos de ellos iban a ser los traidores, pero no tenía decidido del todo quienes. Específicamente, terminó decidiendo que Lucci sería el gran jefazo del CP9 a última hora, porque nadie inspiraba menos miedo que el tío que hablaba a través de su paloma.

Otra improvisación total (y que lógicamente sorprende a más de uno) es que Portgas D. Ace, el hermano de Luffy, sea hijo de Gol D. Roger. Esta sorpresa vino mientras Oda trabajaba en el Arco de Marineford, y dejó a su editor tan picueto como a sus lectores. Y como las fechas de la edad de Ace no cuadraban con la muerte de Roger, la solución fue decir que el embarazo de su madre fue inusualmente largo.

Hablando de Marineford, Oda también se sacó de la manga la llegada de Shanks para terminar la guerra. El mangaka no ha revelado cómo pensaba cerrar ese arco, porque lo que sí que es cierto es que con la aparición de Shanks nos dio uno de los momentos más icónicos del Pelirrojo, y que a pesar de improvisarlo completamente consiguió que tuviera muchísimo sentido dentro de la historia.

Y si los Shichibukai no iban a existir, tampoco iban a hacerlo los Supernovas, los piratas con una recompensa mayor a 100 millones durante su primer año navegando.

El Arco de Sabaody iba a ser mucho más corto, pero el editor de Oda pensó que se estaba quedando demasiado simple, así que le pidió que incluyera algunos personajes nuevos. En apenas unas horas, el mangaka tenía diseños de personajes de todo el grupo e ideas de cómo introducirlos en la historia.

Eso sí, tampoco pretendía que todos ellos llegasen vivos al Nuevo Mundo, y eso que todos han terminado apareciendo a lo largo de los arcos, desde Whole Cake hasta Wano y ahora en Egghead con el retorno de Jewelry Bonney. Porque para ser personajes improvisados, ha terminado encontrado cómo hilarlos dentro de las tramas más importantes de la tripulación de Luffy.

Aunque la gran sorpresa la dio Trafalgar Law, ya que el Supernova que iba a ser más importante e iba a tener más relación con los Sombrero de Paja iba a ser Eustass Kid. Pero al final, 'One Piece' da muchas vueltas y a Oda las improvisaciones le terminan saliendo redondas y casi, casi planeadas.

